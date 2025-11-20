Șeful CNAS dezvăluie o situație halucinantă: nicăieri în lumea civilizată pacienții nu contribuie atât de mult la sistemul de asigurări de sănătate

Cu toate că asigurații plătesc sume mari, sistemnul este subfinanțat
Românii suportă o cotă uriașă din costul serviciilor de sănătate de care beneficiază, cu mult mai mult decât în multe alte țări europene, susține șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan.

Moldovan a citat un studiu realizat de Academia de Studii Economice, care arată că persoanele asigurate din România suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile de sănătate.

"Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal, nu se întâmplă nicăieri în lumea civilizată, în Europa civilizată acest lucru”, a declarat preşedintele CNAS la televiziunea Medika TV.

Acesta a precizat că în alte state, chiar dacă suportă o parte a costurilor medicale, cuantumul este cu mult mai mic de 30%, pentru că, pe lângă asiguratorul de servicii sociale de sănătate, există şi asiguratori complementari, care pot să fie de stat sau privaţi.

Moldovan a sugerat că soluția ar fi introducerea unor facilităţi fiscale pentru cei care încheie şi asigurare complementară de sănătate, „astfel încât, atât angajatorul, cât şi angajatul să fie tentat să cheltuiască o anumită sumă pentru asigurările complementare de sănătate prin aceste facilităţi fiscale”.