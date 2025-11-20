Moldovan a citat un studiu realizat de Academia de Studii Economice, care arată că persoanele asigurate din România suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile de sănătate.

"Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal, nu se întâmplă nicăieri în lumea civilizată, în Europa civilizată acest lucru”, a declarat preşedintele CNAS la televiziunea Medika TV.

Acesta a precizat că în alte state, chiar dacă suportă o parte a costurilor medicale, cuantumul este cu mult mai mic de 30%, pentru că, pe lângă asiguratorul de servicii sociale de sănătate, există şi asiguratori complementari, care pot să fie de stat sau privaţi.

Moldovan a sugerat că soluția ar fi introducerea unor facilităţi fiscale pentru cei care încheie şi asigurare complementară de sănătate, „astfel încât, atât angajatorul, cât şi angajatul să fie tentat să cheltuiască o anumită sumă pentru asigurările complementare de sănătate prin aceste facilităţi fiscale”.