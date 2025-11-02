Cercetarea, publicată în revista Nutrients, s‑a bazat pe analiza unui grup de adulți cu vârsta de peste 65 de ani, urmăriți pe parcursul a trei ani, scrie click.ro.

Datele arată că, în cadrul studiului, 3,4% dintre participanții care consumau brânză în mod regulat au fost diagnosticaţi cu demență în respectiva perioadă de urmărire, comparativ cu 4,45% dintre cei care nu consumau. După ajustarea pentru factori precum vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate, consumul săptămânal de brânză a fost asociat cu o reducere a riscului cu aproximativ 21–24%.

Consumul de brânză poate reduce riscul de demență

Potrivit autorilor studiului, una dintre explicațiile posibile se leagă de prezența în brânzeturi a compușilor bioactivi: de exemplu, colina — un nutrient esențial pentru funcțiile cognitive — precum și vitaminele B12, peptidele antioxidante și probioticele prezente în produsele lactate fermentate ar putea sprijini vitalitatea neuronală și sănătatea vasculară.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că rezultatele studiului indică doar o asociere între consumul de brânză și un risc mai scăzut de demență, fără a demonstra că brânza ar fi cauza directă a acestei protecții. Alți factori, precum stilul de viață, alimentația generală sau predispoziția genetică, pot contribui semnificativ la efectele observate, conform sursei.