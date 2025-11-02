Semințele de dovleac şi diabetul

Unul dintre principalele beneficii ale semințelor de dovleac este capacitatea lor de a regla nivelul zahărului din sânge, ceea ce este important pentru prevenirea simptomelor diabetului, cum ar fi setea crescută, oboseala, urinarea frecventă și greața.

Aceste semințe sunt bogate în proteine ​​și fibre, ambele putând încetini absorbția zahărului în fluxul sanguin pentru a promova un control mai bun al glicemiei.

Un studiu randomizat, controlat, a arătat că adăugarea a 65 g seminţe de dovleac la o masă bogată în carbohidraţi a redus aria sub curba glicemică post-prandială (~35 %) comparativ cu masa-control.

Extracte din seminţe de dovleac au demonstrat, în modelele animale, activitate hipoglicemiantă – conţinând compuşi precum trigonellina, acid nicotinic şi D-chiro-inozitol, care pot susţine controlul glicemiei.

În modelele pe animale cu diabet indus, administrarea pulberii de seminţe de dovleac a îmbunătăţit markeri metabolici, HbA1c şi parametri de stres oxidativ, potrivit journalijbcrr.com .

Interpretare: Pentru persoanele cu diabet sau prediabet, seminţele de dovleac pot oferi un sprijin în reducerea răspunsului glicemic post prânz şi în susţinerea sănătăţii metabolice.

Recomandare: Consumă o porţie moderată (ex: 20-30 g) de seminţe crude sau uşor prăjite, alături de o masă echilibrată; monitorizează glicemia dacă eşti sub tratament.

Semințele de dovleac şi bolile de inimă

Semințele de dovleac sunt o sursă bună de electroliți, cum ar fi magneziul și potasiul, plus acizi grași sănătoși, semințele de dovleac și în special uleiul de semințe de dovleac s-au dovedit a îmbunătăți sănătatea inimii și a ajuta la reducerea riscului de boli coronariene în mai multe moduri diferite.

O revizuire recentă a literaturii arată că seminţele de dovleac (genul Cucurbita) conţin acizi graşi nesaturaţi, fito-steroli, magneziu, potasiu şi antioxidanţi, toţi relevanţi pentru sănătatea cardiovasculară.

Mai ales, magneziul din seminţe este asociat cu scăderea tensiunii arteriale şi cu o mai bună funcţie vasculară.

Chiar dacă datele umane directe sunt mai limitate, există studii observaţionale ce sugerează consumul de seminţe în dieta poate fi benefic pentru profilul lipidic şi pentru reducerea riscului cardiovascular.

Recomandare practică: Integrează-le ca gustare sănătoasă (în loc de gustări procesate) sau presară-le peste salate/fulgi de ovăz; combinate cu un stil de viaţă activ, ele pot completa un profil alimentar pentru inimă sănătoasă.

Semințele de dovleac şi celulele canceroase/prevenţia cancerului

Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, aceste semințele pot ajuta la combaterea creșterii și răspândirii celulelor canceroase, ajutând la prevenirea cancerului. În plus, conform unei analize publicate în Food Research International, dietele bogate în semințe de dovleac au fost asociate cu un risc mai mic de apariție a mai multor tipuri de cancer, inclusiv cancer de stomac, plămâni, colorectal și de sân.

Extracte din seminţe de dovleac au demonstrat, în experimente de laborator, inhibarea proliferării celulelor de cancer de prostată (linie PC-3) prin activarea autofagiei.

De asemenea, alt studiu a arătat că extractul n-hexan din seminţele de dovleac a avut activitate citotoxică moderată asupra celulelor de cancer de colon (WiDr) şi de col uterin (HeLa).

Aceste rezultate sunt preliminare (in vitro sau pe animale), deci nu înseamnă că seminţele de dovleac sunt un tratament pentru cancer, dar indică un potenţial preventiv ce merită explorat.

sursa: Sfat Naturist