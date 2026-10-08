Bombă în presa internațională. Laboratorul din Siberia, de cercetare a ciumei, ar fi primit finanțare americană, după politicile lui Biden

Secretarul american pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., ar fi supervizat acordarea a aproape 800.000 de dolari din fonduri federale pentru un proiect de cercetare derulat împreună cu un laborator rusesc care are legături cu o unitate din Siberia aflată în centrul unei suspiciuni privind un posibil focar de ciumă.
O nouă investigație realizată de organizația White Coat Waste, care monitorizează experimentele pe animale, arată că Institutul Național de Sănătate din SUA (NIH) a acordat Universității din Illinois Urbana-Champaign 779.689 de dolari în 2025 și 2026 pentru cercetări realizate în parteneriat cu Institutul de Citologie și Genetică de Stat din Rusia.
Două tranșe de aproape 390.000 de dolari
Documentele federale obținute de White Coat Waste arată că proiectul a primit 389.943 de dolari în iulie 2025. O a doua finanțare, în valoare de 389.746 de dolari, a fost acordată în septembrie 2026.
Astfel, suma totală alocată proiectului prin aceste două granturi se ridică la 779.689 de dolari.
Institutul rusesc implicat în cercetare a colaborat anterior în domeniul studiilor privind ciuma cu Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk. Această unitate se află în centrul unor preocupări majore după moartea recentă a unei cercetătoare în circumstanțe care au atras atenția presei internaționale.
Cercetătoarea de 28 de ani a murit după un incident în laborator
Daria Shipilova, o cercetătoare în vârstă de 28 de ani, s-ar fi îmbolnăvit după un incident produs pe 25 septembrie într-un laborator. Potrivit informațiilor prezentate în material, o eprubetă s-ar fi spart în timpul incidentului.
Ulterior, Shipilova a murit din cauza unei pneumonii severe. În urma situației, autoritățile au plasat aproape 200 de persoane sub supraveghere medicală.
Oficialii ruși nu au confirmat că decesul cercetătoarei a fost provocat de ciumă. În același timp, autoritățile americane monitorizează situația.
Președintele Donald Trump le-a declarat marți reporterilor aflați în fața Casei Albe că „are o discuție telefonică programată foarte curând” cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre această situație.
Proiectul finanțat de NIH studiază vulpi crescute în Siberia
Cercetarea finanțată de NIH are însă ca obiect principal mecanismele genetice care stau la baza comportamentului social. Studiul folosește vulpi crescute într-o unitate de reproducere din Siberia.
Documentele obținute de White Coat Waste prin intermediul Freedom of Information Act arată că animalele sunt eutanasiate, iar probele biologice sunt transportate ulterior în Statele Unite pentru a fi analizate.
În materialul prezentat de organizație se arată că Institutul de Citologie și Genetică de Stat din Rusia a petrecut zeci de ani reproducând vulpi pentru a determina cât de multe exemplare îmblânzite pot fi obținute.
Vulpile sunt crescute și ucise în Siberia, după care probele rezultate sunt expediate către Illinois, unde sunt analizate în cadrul cercetării.
Finanțarea continuă în pofida directivei administrației Biden
Acordarea banilor americani vine și în contextul unei directive emise în 2022 de administrația fostului președinte Joe Biden. Aceasta prevedea reducerea treptată a parteneriatelor științifice susținute federal cu instituții guvernamentale rusești, după invazia Moscovei în Ucraina.
White Coat Waste a susținut anterior că există probleme legate de finanțarea din bani publici americani a experimentelor pe animale desfășurate în Rusia.
Organizația afirmă că Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane condus de Robert F. Kennedy Jr. nu ar fi trebuit să continue susținerea acestei colaborări.
Potrivit materialului, Departamentul pentru Sănătate al lui RFK Jr. a trimis aproape 800.000 de dolari unui proiect de cercetare rusesc legat de laboratorul siberian aflat în centrul sperieturii privind ciuma.
Ancheta este prezentată ca fiind condusă de trustul media Fox News.
NIH și Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane nu au răspuns solicitărilor de comentarii.
White Coat Waste susține că fostul președinte Joe Biden a interzis în 2022 finanțarea SUA pentru testarea pe animale în Rusia, însă finanțarea proiectului a continuat.
„Lumea primește o sperietură de ciumă, iar America primește nota de plată pentru grădina zoologică de vulpi”, scrie Daily Mail.