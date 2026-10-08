Bombă în presa internațională. Laboratorul din Siberia, de cercetare a ciumei, ar fi primit finanțare americană, după politicile lui Biden

Publicat 8 oct. 2026, 18:50 Actualizat 8 oct. 2026, 19:05 Sursă whitecoatwaste.org

Secretarul american pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., ar fi supervizat acordarea a aproape 800.000 de dolari din fonduri federale pentru un proiect de cercetare derulat împreună cu un laborator rusesc care are legături cu o unitate din Siberia aflată în centrul unei suspiciuni privind un posibil focar de ciumă.

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