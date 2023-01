Postul intermitent are avantaje pe termen scurt, însă un studiu recent a demonstrat că este asociat cu un risc major de mortalitate.

Privarea de mâncare într-un anumit interval de timp este văzută drept o practică benefică și a devenit o dietă foarte populară în ultimii ani. Postul intermitent diferă de alte diete prin faptul că, de cele mai multe ori, nu există alimente restricţionate sau eliminate. În timpul regimului, poţi mânca orice doreşti, cu condiţia ca acest lucru să se întâmple într-un anumit interval de timp, scrie adevarul.ro.

Astfel, adepții acestei diete mănâncă una sau cel mult două mese într-un interval de câteva ore din cele 24 de ore ale zilei. De obicei, persoanele care țin acest post (fasting) lasă un interval de 16 ore fără mâncare și mănâncă în timpul celorlalte opt ore rămase dintr-un interval de 24 de ore. Există și extreme precum intervalul de patru ore cu mâncare și 20 de ore fără.

RISCURI URIAȘE PENTRU OAMENII DE PESTE 40 DE ANI - CÂND POATE INTERVENI DECESUL

Potrivit unui nou studiu publicat în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, persoanele de peste 40 de ani trebuie să fie mult mai atente, pentru că riscurile în cazul în care țin o dietă pe baza postului intermitent sunt foarte mari, chiar mortale.

Unele planuri de dietă pot face mai mult rău decât bine. Fie că este vorba de post intermitent, de diete low carb sau keto, noile cercetări recomandă prudență celor care încep un regim de slăbire. Potrivit studiului efectuat pe 24.000 de adulți americani cu vârsta de peste 40 de ani, consumul unei singure mese pe zi este asociat cu un risc crescut de deces la adulții de peste 40 de ani.

DE CE ESTE NOCIV SĂRITUL PESTE MESE - CINE ESTE CEL MAI AFECTAT DE POSTUL INTERMITENT

Cercetătorii atrag atenția că săritul peste mese poate avea efecte nocive asupra sănătății.

Deși s-ar putea să vă bucure să scăpați de câteva kilograme în plus, săritul peste micul dejun este asociat cu un risc mai mare de deces cauzat de boli cardiovasculare. În mod similar, lipsa prânzului sau a cinei poate duce la un risc mai mare de deces. Chiar și în rândul persoanelor care mănâncă trei mese pe zi, consumul a două mese la un interval de timp mai mic de patru ore și jumătate este asociat cu un risc mai mare de deces.

„Într-o perioadă în care postul intermitent este promovat pe scară largă drept o soluție pentru pierderea în greutate și prevenirea unor boli, studiul nostru este important pentru segmentul mare de adulți care mănâncă mai puțin de trei mese în fiecare zi. Cercetarea noastră a arătat că persoanele care mănâncă o singură masă pe zi au mai multe riscuri de a muri decât cei care au mâncat mai multe mese pe zi.

Persoanele care care sar peste micul dejun au mai multe riscuri de a dezvolta boli cardiovasculare fatale, în timp ce persoanele care sar peste prânz sau cină își măresc riscul de deces în general“, a menționat coordonatorul studiului, Yangbo Sun, de la Departamentul de Medicină Preventivă al Universității din Tennessee.

„Pe baza acestor constatări, vă recomandăm să mâncați două-trei mese pe parcursul zilei“, a adăugat omul de știință.

În același timp, autorul principal, dr. Wei Bao, profesor asistent epidemiologie la Universitatea din Iowa, Colegiul de Sănătate Publică, atrage atenția că rezultatele studiului sunt semnificative chiar și după luarea în considerare a factorilro ce țin cont de dietă și stil de viață.

„Descoperirile noastre se bazează pe observații extrase din date publice și nu implică cauzalitate. Cu toate acestea, ceea ce am observat are sens metabolic. A sări peste mese înseamnă de obicei să mănânci mai mult odată. Acest lucru poate agrava reglarea zahărului din sânge și poate duce la probleme de sănătate”, a mai explicat Bao.

Și poate explica, de asemenea, legătura dintre un interval mai scurt de masă și deces, deoarece mai puțin timp între mese ar duce la o încărcătură energetică mai mare în perioada dată, potrivit studiului, mai scrie usnews.com.