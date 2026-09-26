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Politica· 2 min citire

Guvernul Mureșan, votat miercuri în Parlament. Miniștrii propuși de premierul desemnat vor fi audiați luni și marți

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 14:30
Actualizat26 sept. 2026, 14:31

Candidații propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru viitorul Guvern vor fi audiați luni, 28 septembrie, și marți, 29 septembrie, în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului. Potrivit calendarului transmis, audierile încep luni la ora 12:00 și se încheie marți la ora 17:00. Votul de învestitură asupra Cabinetului Mureșan este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.

Când votează Parlamentul Guvernul Mureșan

După audierile din comisiile parlamentare, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus votului de învestitură miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.

Cine este audiat luni

Prima zi a audierilor începe cu Tánczos Barna, propus pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al Agriculturii, de la ora 12:00.

Îi urmează Diana Buzoianu, propusă la Mediu, de la ora 13:00, Sebastian Burduja, propus la Energie, de la ora 14:00, și Cseke Attila, propus la Dezvoltare, de la ora 15:00.

De la ora 16:00 va fi audiat Radu Miruță, propus ca viceprim-ministru și ministru al Apărării. Cătălin Drulă, propus la Transporturi, este programat la ora 17:00, Alexandru Nazare, propus la Finanțe, la ora 18:00, iar Irineu Darău, propus la Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, la ora 19:00.

Programul audierilor de marți

Audierile de marți încep la ora 09:00 cu Mihai Dimian, propus la Educație și Cercetare. De la ora 10:00 este programat Mircea Abrudean, propus ca viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, urmat de Dragoș Pîslaru, propus la Investiții și Proiecte Europene, la ora 11:00.

Raluca Turcan, propusă la Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială, va fi audiată de la ora 12:00.

Urmează Oana Gheorghiu, propusă la Sănătate, de la ora 13:00, Oana Țoiu, propusă la Afaceri Externe, de la ora 14:00, Andrea Chiș, propusă la Justiție, de la ora 15:00, și Bulcsú Koppány Ötvös, propus la Cultură, de la ora 16:00.

Fiecărui candidat îi este alocat un interval de o oră.

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