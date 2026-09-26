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Politica· 2 min citire
Guvernul Mureșan, votat miercuri în Parlament. Miniștrii propuși de premierul desemnat vor fi audiați luni și marți
Siegfried Mureșan, premierul desemnat
Publicat26 sept. 2026, 14:30
Actualizat26 sept. 2026, 14:31
Candidații propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru viitorul Guvern vor fi audiați luni, 28 septembrie, și marți, 29 septembrie, în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului. Potrivit calendarului transmis, audierile încep luni la ora 12:00 și se încheie marți la ora 17:00. Votul de învestitură asupra Cabinetului Mureșan este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.
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