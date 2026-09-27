Victor Negrescu: „Nu poți construi o economie competitivă tăind de la educație”. Propunerea de 28 de miliarde de euro pentru educație

Publicat 27 sept. 2026, 14:29 Actualizat 1 oct. 2026, 11:30

Vicepreședintele Parlamentului European și vicepreședintele PSD Victor Negrescu atrage atenția asupra legăturii dintre educație și competitivitatea economică a României și a Uniunii Europene. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta susține că investițiile în educație trebuie tratate drept o prioritate și promovează o propunere europeană prin care până la 28 de miliarde de euro ar putea fi mobilizate pentru viitorul buget al UE printr-o contribuție aplicată marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online.

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