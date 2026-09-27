Victor Negrescu: „Nu poți construi o economie competitivă tăind de la educație”. Propunerea de 28 de miliarde de euro pentru educație
Victor Negrescu
Vicepreședintele Parlamentului European și vicepreședintele PSD Victor Negrescu atrage atenția asupra legăturii dintre educație și competitivitatea economică a României și a Uniunii Europene. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta susține că investițiile în educație trebuie tratate drept o prioritate și promovează o propunere europeană prin care până la 28 de miliarde de euro ar putea fi mobilizate pentru viitorul buget al UE printr-o contribuție aplicată marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online.
Victor Negrescu: educația trebuie tratată ca o investiție
Victor Negrescu afirmă că Europa suportă consecințele unei perioade în care educația ar fi fost tratată mai degrabă drept o cheltuială decât drept o investiție.
„Nu poți construi o economie competitivă tăind de la educație”, este mesajul cu care vicepreședintele Parlamentului European își începe postarea.
Potrivit lui Negrescu, competitivitatea economică este strâns legată de nivelul competențelor, iar politicile publice din domeniul educației trebuie privite și prin prisma impactului lor asupra pieței muncii și economiei.
Poziția exprimată de eurodeputat vine în contextul negocierilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Parlamentul European analizează inclusiv noi surse de venit pentru bugetul comunitar, printre acestea aflându-se și o posibilă taxă pentru serviciile de jocuri de noroc și pariuri online.
Situația educației din România, invocată în mesajul lui Negrescu
În postarea sa, Victor Negrescu face referire la rezultatele elevilor români și susține că mai mult de jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, în timp ce aproape jumătate nu ating nivelul minim la lectură.
Eurodeputatul leagă aceste rezultate de necesitatea unor investiții suplimentare în sistemul de educație.
În același timp, Negrescu critică măsuri precum reducerea burselor, comasarea unor școli, creșterea numărului de elevi în clase și blocarea unor proiecte finanțate prin fonduri europene, pe care le prezintă drept exemple ale unei direcții pe care România ar trebui să o schimbe.
Propunerea lui Victor Negrescu: 28 de miliarde de euro pentru educație
Una dintre principalele idei promovate de Victor Negrescu la nivel european este introducerea unei contribuții europene aplicate marilor operatori de jocuri de noroc și pariuri online.
Potrivit unei informări AGERPRES din mai 2026, propunerea ar putea genera aproape 28 de miliarde de euro pentru bugetul european în viitorul cadru financiar multianual, în perioada 2028-2034. Propunerea prevede o contribuție de aproximativ 1% aplicată veniturilor sau cifrei de afaceri generate de marile platforme de gambling și betting online care operează pe piața unică europeană.
Negrescu a explicat anterior că banii ar urma să fie utilizați suplimentar pentru educație, politici pentru tineret, sănătate mintală, prevenție și protecția minorilor. Propunerea include, de asemenea, măsuri pentru combaterea platformelor ilegale de jocuri de noroc.
Parlamentul European a inclus propunerea în dezbaterea privind viitorul buget UE
Propunerea privind o nouă resursă proprie provenită din sectorul jocurilor de noroc și pariurilor online a ajuns pe agenda Parlamentului European.
În mai 2026, Parlamentul European a dezbătut oficial posibilitatea finanțării priorităților europene printr-o nouă resursă proprie provenită din acest sector. Procedura parlamentară privind finanțarea priorităților UE printr-o resursă proprie din domeniul jocurilor de noroc și pariurilor online figurează în registrul legislativ al Parlamentului European, iar procedura a fost încheiată la 20 mai 2026.
Parlamentul European a indicat, în documentele privind viitorul cadru financiar multianual 2028-2034, că o taxă pentru serviciile de jocuri de noroc și pariuri online poate fi analizată ca posibilă nouă resursă proprie a Uniunii Europene.
Negrescu invocă sprijinul european pentru inițiativă
În postarea sa, Victor Negrescu afirmă că inițiativa sa a fost susținută de lideri europeni, menționându-i pe președintele Consiliului European, António Costa, și pe premierul Poloniei, Donald Tusk.
Eurodeputatul susține că a solicitat și Guvernului României să sprijine propunerea în cadrul Consiliului Uniunii Europene.
Anterior, AGERPRES a relatat că, în cadrul unei dezbateri din Parlamentul European, comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, a prezentat propunerea drept una care urmează să fie evaluată de Comisia Europeană și a menționat existența unei susțineri și la nivelul Consiliului European.
Ce înseamnă propunerea pentru bugetul european
Ideea promovată de Victor Negrescu se înscrie în discuția mai amplă privind identificarea unor noi surse de venit pentru bugetul Uniunii Europene.
Parlamentul European susține necesitatea unor noi „resurse proprii” pentru finanțarea priorităților europene și menționează mai multe variante aflate în analiză, inclusiv o taxă pentru serviciile de jocuri de noroc și pariuri online.
Propunerea lui Negrescu este legată în mod explicit de viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2028-2034. În forma prezentată de eurodeputat, contribuția suplimentară aplicată sectorului de gambling online ar putea genera între 14 și 28 de miliarde de euro pe durata viitorului exercițiu financiar, în funcție de nivelul veniturilor colectate.
Victor Negrescu: „Nu putem cere competitivitate fără competențe”
În mesajul său, Victor Negrescu face legătura directă între educație, competențe și competitivitatea economică.
„Nu putem cere competitivitate fără competențe. Nu putem cere locuri de muncă mai bine plătite fără o școală mai bună”, transmite vicepreședintele Parlamentului European.
Acesta susține că investițiile în educație trebuie să reprezinte o componentă a strategiei României pentru creșterea competitivității și pentru dezvoltarea unei economii capabile să genereze locuri de muncă mai bine plătite.
Educația și fondurile europene
Un alt element al mesajului îl reprezintă fondurile europene dedicate educației.
Victor Negrescu amintește că, în 2021, a susținut alocarea a cel puțin 10% din fondurile planurilor naționale de redresare și reziliență pentru educație.
Un raport al Parlamentului European referitor la educație și transformarea digitală consemnează obiectivul unei alocări minime de 10% pentru educație în cadrul planurilor de redresare și reziliență, Victor Negrescu fiind raportor al documentului.
Pentru următorul exercițiu bugetar european, acesta susține că educația trebuie să rămână o prioritate.
România, între competitivitate economică și investiții în educație
Mesajul lui Victor Negrescu plasează educația în centrul unei discuții mai largi despre competitivitatea României.
În perspectiva prezentată de eurodeputat, investițiile în școli și în dezvoltarea competențelor nu reprezintă doar o politică socială, ci și un instrument pentru dezvoltarea economică pe termen lung.
În același timp, propunerea europeană privind taxarea marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online reprezintă, potrivit inițiatorului, o modalitate de a identifica venituri suplimentare pentru finanțarea unor domenii precum educația, tineretul și protecția minorilor.
„Dacă vrem o Românie competitivă, trebuie să începem cu școala. Investim în copii, nu tăiem de la ei”, este concluzia mesajului transmis de Victor Negrescu.
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