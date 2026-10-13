Victor Negrescu avertizează că România ar putea primi mai puține fonduri europene. Bugetul UE, redus în noua propunere cu 141 de miliarde de euro

România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani! Avertismentul vine din partea europarlamentarului social-democrat Victor Negrescu, după ce noua propunere pentru bugetul Uniunii Europene prevede o reducere de 141 de miliarde de euro față de varianta inițială. În acest context, Negrescu cere formarea urgentă a unui Guvern cu puteri depline, capabil să negocieze și să apere interesele României la Bruxelles, conform Realitatea PLUS.
Bugetul Uniunii Europene, redus cu 141 de miliarde de euro în noua propunere
Victor Negrescu atrage atenția că noua propunere pentru bugetul european din perioada 2028-2034, prezentată de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, reprezintă un semnal de alarmă pentru România. Documentul prevede un buget de aproximativ 1.622 de miliarde de euro, cu 141 de miliarde mai puțin decât propunerea inițială a Comisiei Europene. Reducerea este de 8%, iar europarlamentarul avertizează că aceasta ar putea afecta inclusiv banii pe care România îi va primi pentru investiții și dezvoltare.
Miza este importantă pentru țara noastră, în condițiile în care fondurile europene sunt esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale. Banii sunt folosiți pentru construirea și modernizarea drumurilor, școlilor și spitalelor, dar și pentru agricultură, sprijinirea firmelor și crearea de locuri de muncă.
„Este o reducere de 8%, într-un moment în care statele membre și oamenii se confruntă cu prețuri ridicate, venituri insuficiente și nevoi tot mai mari”, a transmis Victor Negrescu.
Victor Negrescu cere un Guvern cu puteri depline pentru negocierea fondurilor europene
În contextul negocierilor de la Bruxelles, europarlamentarul social-democrat consideră că România are nevoie urgent de un Guvern stabil, care să poată participa la discuțiile privind viitorul buget european. Negrescu avertizează că instabilitatea politică ar putea slăbi poziția României în negocierile pentru fondurile europene. Acesta susține că autoritățile trebuie să stabilească din timp ce finanțări vor să protejeze, să pregătească proiectele și să se asigure că resursele disponibile vor fi folosite integral.
„Avem nevoie de un guvern care să negocieze, să pregătească proiecte și să folosească integral resursele disponibile, nu de jocuri politice sau de un executiv cu o majoritate instabilă”, a declarat europarlamentarul.
Deocamdată, reducerea bugetului european reprezintă o propunere aflată în negociere, nu o decizie definitivă. Sumele care vor reveni României pentru perioada 2028-2034 nu au fost încă stabilite, însă Victor Negrescu avertizează că rezultatul discuțiilor va avea un impact important asupra investițiilor din țara noastră.