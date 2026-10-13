Victor Negrescu avertizează că România ar putea primi mai puține fonduri europene. Bugetul UE, redus în noua propunere cu 141 de miliarde de euro

Publicat 13 oct. 2026, 14:56 Sursă Realitatea PLUS

România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani! Avertismentul vine din partea europarlamentarului social-democrat Victor Negrescu, după ce noua propunere pentru bugetul Uniunii Europene prevede o reducere de 141 de miliarde de euro față de varianta inițială. În acest context, Negrescu cere formarea urgentă a unui Guvern cu puteri depline, capabil să negocieze și să apere interesele României la Bruxelles, conform Realitatea PLUS.

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