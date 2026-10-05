UDMR nu respinge nominalizarea lui Luca Niculescu: „O propunere mai adecvată”. Partidul impune însă o linie roșie

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că formațiunea nu respinge din start nominalizarea lui Luca Niculescu și consideră că noul premier desemnat are profilul potrivit pentru a conduce Guvernul. Totuși, sprijinul Uniunii va depinde de programul de guvernare și de formula viitoarei majorități parlamentare.
Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.
Este un om competent. I-am spus domnului președinte să vină cu un independent. Ar putea să aibă șanse mai mari. Să vedem dacă va reuși. Cred că e o persoană potrivită pentru poziția de premier, a declarat Csoma Botond la un post TV.
Potrivit acestuia, UDMR nu respinge candidatura lui Niculescu, estimând că este o desemnare mai apropiată de profilul de premier pe care formațiunea l-a susținut în discuțiile cu șeful statului.
„E o propunere mai adecvată. Nu spunem nu. Depinde de programul de guvernare și de forma în care se va face majoritatea”, a afirmat liderul parlamentar.
În același timp, UDMR a trasat o limită clară înaintea negocierilor pentru formarea noului Guvern.
Noi avem o singură linie roșie, să nu avem negocieri cu AUR și SOS. Nu știu ce să zic dacă un guvern tehnocrat ar putea funcționa mai bine decât un guvern cu premier tehnocrat, dar cu miniștri politici. Putem merge pe ambele variante, a precizat Csoma Botond.