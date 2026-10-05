UDMR nu respinge nominalizarea lui Luca Niculescu: „O propunere mai adecvată”. Partidul impune însă o linie roșie

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 21:56

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că formațiunea nu respinge din start nominalizarea lui Luca Niculescu și consideră că noul premier desemnat are profilul potrivit pentru a conduce Guvernul. Totuși, sprijinul Uniunii va depinde de programul de guvernare și de formula viitoarei majorități parlamentare.

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