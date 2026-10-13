Surse Realitatea PLUS: PSD negociază intrarea la guvernare cu 9 miniștri. Ce portofolii sunt vizate

Liderii Partidului Social Democrat (PSD) iau în calcul să ceară intrarea partidului în Guvernul Luca Niculescu, cu nouă sau zece miniștri la ministere-cheie, inclusiv la cele cu bugete mari și la Justiție, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Decizia privind intrarea la guvernare urmează să fie luată miercuri, 14 octombrie, în ședința pe care social-democrații o vor avea de la ora 16:00, la Vila Lac, în București.
Liderii Partidul Social Democrat (PSD) iau un calcul să ceară intrarea partidului în guvernul Luca Niculescu, cu nouă sau chiar zece miniștri la ministerele cu bugete mari și la Justiție, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, în interiorul PSD părerile sunt împărțite înainte de ședința de miercuri, 14 octombrie.
Astfel, o parte dintre liderii din partid și-ar dori să rămână în Opoziție sau cel puțin să nu intre în Guvernul Niculescu pentru că ar fi preferat o desemnare de premier din partea social-democraților, practic un guvern 100% PSD. Sunt însă și alți lideri din partid care și-ar dori să intre la guvernare pentru că ar fi nevoie de un guvern care să se ocupe de problemele urgente ale țării. Aceștia iau în calcul varianta unui executiv hibrid, cu miniștri din partea PSD, dar și miniștri tehnocrați.
Conform surselor menționate, social-democrații ar putea cere nouă sau zece ministere, printre care cele deținute anterior, cum ar fi Agricultura, Transporturile și Sănătatea, dar și ministere precum Mediul sau Ministerul Fondurilor Europene.
O decizie cu privire la intrarea la guvernare va fi luată miercuri, la ora 16.00, într-o ședință pe care pesediștii o vor avea la Villa Lac din București.
Sorin Grindeanu, după ședința liderilor PSD de luni: Scenariul alegerilor anticipate pare tot mai real
La finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN) de luni al PSD, Sorin Grindeanu spunea că în conducerea partidului este luat tot mai în serios scenariul alegerilor anticipate, pe fondul blocajului prelungit din negocierile pentru formarea noului Executiv.
Potrivit acestuia, discuțiile purtate pentru formarea Guvernului Luca Niculescu, dar mai ales semnalele venite din partea PNL, indică persistența unor divergențe majore care împiedică susținerea unui cabinet cu puteri depline. Pe de altă parte, liderul PSD a confirmat că are mandat să negocieze cu Niculescu despre un acord politic clar și o majoritate funcțională, avertizând că, în lipsa unui compromis între principalele forțe politice, varianta alegerilor anticipate nu mai poate fi exclusă, dar riscul este să se ajungă la un "faliment național".
"Am discutat, de asemenea, în cadrul Biroului Permanent Național, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate, sau acest scenariu, par a fi tot mai reale, având în vedere neînțelegerile politice.
În acest sens, Biroul Permanent Național a votat înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Componența acestei comisii este următoarea: Marian Neacșu, vicepreședinte, liderul de grup de la Cameră, și Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat.
Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ existent în acest moment, legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare, și ce eventuale modificări sunt necesare, astfel încât să putem avea și cadrul legal cât mai repede. (...) Dar nu fugim de un asemenea scenariu și vom fi pregătiți. Acest scenariu nu îl văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după trei-patru luni de bătălii politice până în alegerile anticipate.
S-ar putea să devenim martorii unui faliment faliment național. Pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și până la urmă își vor retrage își vor retrage banii de pe din din România.
Acest apel nu e pentru PSD sau în favoarea Partidului Social Democrat, ci este pentru România și pentru România trebuie să avem un guvern rapid. Însă dacă nu se va putea să avem un guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă. Nu există alte variante democratice în acest moment, conform Constituției,în România. Așa că fiecare partid trebuie să fie responsabil, să știe că în urma propriilor decizii putem intra pe o direcție sau pe alta. E decizia tuturor", a spus Grindeanu.