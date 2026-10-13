Surse Realitatea PLUS: PSD negociază intrarea la guvernare cu 9 miniștri. Ce portofolii sunt vizate

Publicat 13 oct. 2026, 18:47 Sursă Realitatea PLUS

Liderii Partidului Social Democrat (PSD) iau în calcul să ceară intrarea partidului în Guvernul Luca Niculescu, cu nouă sau zece miniștri la ministere-cheie, inclusiv la cele cu bugete mari și la Justiție, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Decizia privind intrarea la guvernare urmează să fie luată miercuri, 14 octombrie, în ședința pe care social-democrații o vor avea de la ora 16:00, la Vila Lac, în București.

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