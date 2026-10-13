Surse Realitatea Plus: Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate

Publicat 13 oct. 2026, 16:18 Sursă Realitatea PLUS

După aproape jumătate de an fără Guvern oficial și după patru premieri desemnați, președintele Nicușor Dan pare să își fi pierdut răbdarea cu partidele, motiv pentru care a trecut la amenințări. Surse REALITATEA PLUS au declarat că șeful statului ia in calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea de alegeri anticipate.

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