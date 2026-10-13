Surse Realitatea Plus: Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate

După aproape jumătate de an fără Guvern oficial și după patru premieri desemnați, președintele Nicușor Dan pare să își fi pierdut răbdarea cu partidele, motiv pentru care a trecut la amenințări. Surse REALITATEA PLUS au declarat că șeful statului ia in calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea de alegeri anticipate.
Președintele Nicușor Dan ar putea lua în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate, dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu va obține sprijinul parlamentar necesar pentru formarea noului Guvern. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, o decizie ar putea fi analizată până la finalul acestei săptămâni, după depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri.
Nicușor Dan, în fața unui scenariu politic decisiv
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, șeful statului urmărește evoluția negocierilor politice și șansele ca premierul desemnat Luca Niculescu să obțină voturile necesare pentru învestirea Guvernului.
În cazul în care partidele parlamentare nu vor susține formula guvernamentală propusă, la nivelul Administrației Prezidențiale ar fi luat în calcul și scenariul dizolvării Parlamentului.
Sursele citate susțin că, până la sfârșitul săptămânii, ar putea exista mai multă claritate asupra direcției în care se îndreaptă negocierile politice și asupra eventualelor demersuri ale președintelui.
Deocamdată, informațiile privind emiterea unui decret de dizolvare a Parlamentului reprezintă un scenariu, nu confirmarea unei decizii oficiale.
Ce se întâmplă dacă Luca Niculescu nu obține voturile pentru Guvern
Următorul moment important îl reprezintă depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri, urmată de procedura parlamentară pentru acordarea votului de încredere.
Dacă premierul desemnat nu reușește să obțină susținerea necesară, criza politică ar putea intra într-o nouă etapă, iar posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate ar reveni în centrul discuțiilor.
Totuși, respingerea unei singure propuneri de Guvern nu duce automat la dizolvarea Parlamentului. Constituția stabilește condiții clare pentru declanșarea acestei proceduri.
În ce condiții poate fi dizolvat Parlamentul
Potrivit Articolului 89 din Constituția României, președintele poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile constituționale.
Mai exact, trebuie să fi trecut 60 de zile de la prima solicitare de învestitură, iar Parlamentul să fi respins cel puțin două solicitări de învestitură a Guvernului. Există și alte limite constituționale privind dizolvarea Parlamentului.
Prin urmare, posibilitatea alegerilor anticipate depinde atât de rezultatul voturilor din Parlament, cât și de îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legea fundamentală.
Alegerile anticipate, din nou pe agenda partidelor
Scenariul alegerilor anticipate a intrat în discuțiile mai multor formațiuni politice, pe fondul dificultăților de formare a unei majorități parlamentare.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul Realitatea Plus, inclusiv în interiorul PSD ar fi fost discutată această posibilitate.
În perioada următoare, evoluția negocierilor și pozițiile partidelor vor fi decisive pentru stabilirea următorilor pași. Până la o eventuală confirmare oficială din partea Administrației Prezidențiale, dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate rămân un scenariu condiționat de evoluțiile politice și de respectarea procedurilor constituționale.
Nicușor Dan a făcut 4 desemnări
Până în prezent, președintele Nicușor Dan a făcut 4 desemnări (propuneri/nominalizări) de candidat pentru funcția de prim-ministru:
Eugen Tomac
Adrian Veștea
Siegfried Mureșan
Luca Niculescu (cea mai recentă nominalizare)
Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026.
Așadar, Cabinetul Bolojan funcționează ca guvern interimar (cu atribuții limitate) de mai bine de 5 luni (aproximativ 160 de zile).
Din punct de vedere constituțional, Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.
Numirea propriu-zisă în funcție are loc doar după ce premierul desemnat și echipa sa de miniștri primesc votul de încredere (investitura) din partea Parlamentului.