Cseke Attila cere un guvern cu puteri depline: „Interimatul s-a lungit foarte mult”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 16:12

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, consideră că Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit cât mai repede, în condițiile în care perioada de interimat s-a prelungit foarte mult. Reprezentantul UDMR susține că după învestirea noului Executiv trebuie realizată cât mai rapid o rectificare bugetară, în special pentru domeniul Sănătății, unde nevoile sunt urgente.

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