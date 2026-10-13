Cseke Attila cere un guvern cu puteri depline: „Interimatul s-a lungit foarte mult”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, consideră că Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit cât mai repede, în condițiile în care perioada de interimat s-a prelungit foarte mult. Reprezentantul UDMR susține că după învestirea noului Executiv trebuie realizată cât mai rapid o rectificare bugetară, în special pentru domeniul Sănătății, unde nevoile sunt urgente.
Cseke Attila a fost întrebat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, care sunt șansele ca Guvernul condus de Luca Niculescu să obțină votul de încredere al Parlamentului.
Ministrul interimar al Sănătății a precizat că, atât din perspectiva sa, cât și din cea a UDMR, învestirea noului Guvern este necesară pentru a pune capăt interimatului și pentru a permite rezolvarea problemelor bugetare din sistemul sanitar.
„Din punctul meu de vedere, al ministrului Sănătății – interimar, din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit și pentru ca să avem, evident, un guvern, că acest interimat s-a lungit foarte mult și evident și pentru ca această rectificare bugetară pe partea de Sănătate, unde stringența este destul de ridicată, să fie rezolvată”, a afirmat Cseke Attila.
Rectificare bugetară urgentă pentru Sănătate
Ministrul interimar al Sănătății a explicat că mecanismul obișnuit de rectificare bugetară presupune adoptarea măsurilor la nivelul Guvernului. Potrivit acestuia, nu cunoaște un precedent în România în care rectificarea bugetară să fi fost realizată printr-un alt mecanism.
Cseke Attila nu recomandă o procedură alternativă, argumentând că la nivel guvernamental sunt disponibile datele și informațiile din toate sistemele, care pot fi corelate și reunite într-un proiect de rectificare bugetară.
„Mecanismul normal de rectificare bugetară este prin Guvern. Nu s-a întâmplat până acum în România, din câte știu eu, ca să existe un alt mecanism de rectificare bugetară. Nici nu recomand pentru că la nivel guvernamental se cunosc cifrele, datele, informațiile din toate sistemele și ele pot fi corelate și coagulate într-un proiect”, a declarat ministrul interimar.
Cseke Attila, despre un Guvern cu puteri depline: „Soluția corectă și rapidă”
Cseke Attila a subliniat că Parlamentul are, la rândul său, un rol important, întrucât ordonanțele de rectificare bugetară ajung ulterior în Legislativ pentru aprobare. Cu toate acestea, el consideră că soluția cea mai rapidă este învestirea Guvernului Luca Niculescu, urmată de adoptarea rectificării bugetare într-un termen cât mai scurt.
„Soluția corectă și rapidă este un guvern învestit, Guvernul Luca Niculescu și apoi rectificarea bugetară cât mai rapid posibil. Nu cred că ar dura foarte mult după învestirea unui guvern”, a mai spus reprezentantul UDMR.