Sorin Grindeanu, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Românii s-au sacrificat destul”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să renunțe la actuala abordare economică și să se implice în construirea unui nou Guvern, susținut de o majoritate parlamentară stabilă. Într-un mesaj critic la adresa șefului Executivului, social-democratul acuză actuala guvernare că a afectat nivelul de trai al populației prin majorări de taxe și impozite, creșterea prețurilor și diminuarea veniturilor disponibile.
Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de o schimbare de direcție, cu măsuri de relansare economică, investiții și creșterea puterii de cumpărare. Liderul PSD avertizează că prelungirea blocajului politic ar putea agrava situația economică și le cere celor implicați în negocieri să își asume responsabilitatea pentru găsirea unei soluții.
Sorin Grindeanu îl somează pe Ilie Bolojan să schimbe direcția guvernării
În mesajul său, Sorin Grindeanu i-a transmis premierului că ar trebui să își concentreze atenția asupra problemelor actuale și asupra perspectivelor economice ale României, în loc să rămână ancorat în disputele trecutului.
„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor!
Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute!
Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor!
Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat!
Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul!
Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați.
Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze! PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile.
Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor!
Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei!”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe pagina sa oficială de Facebook.