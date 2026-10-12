Sorin Grindeanu, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Românii s-au sacrificat destul”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 22:05

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să renunțe la actuala abordare economică și să se implice în construirea unui nou Guvern, susținut de o majoritate parlamentară stabilă. Într-un mesaj critic la adresa șefului Executivului, social-democratul acuză actuala guvernare că a afectat nivelul de trai al populației prin majorări de taxe și impozite, creșterea prețurilor și diminuarea veniturilor disponibile.

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