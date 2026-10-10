Și-a atacat soția cu securea și a amenințat-o cu moartea. Pedeapsa primită după patru ani: amendă de 4.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 oct. 2026, 22:15

Un bărbat din Alba care și-a atacat soția, a strâns-o de gât, dar a și lovit-o cu topor, a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud. Este vorba despre un caz de violență în familie, în care soțul își agresează soția. A fost nevoie de mai bine de patru ani ca magistrații să ofere o primă soluție în acest caz. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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