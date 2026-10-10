Și-a atacat soția cu securea și a amenințat-o cu moartea. Pedeapsa primită după patru ani: amendă de 4.000 de lei

Un bărbat din Alba care și-a atacat soția, a strâns-o de gât, dar a și lovit-o cu topor, a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud. Este vorba despre un caz de violență în familie, în care soțul își agresează soția. A fost nevoie de mai bine de patru ani ca magistrații să ofere o primă soluție în acest caz. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Și-a amenințat soția cu moartea, apoi a atacat-o cu securea
Totul s-a întâmplat pe 24 mai 2022, în afara unui sat din județul Alba, pe un teren pe care cei doi soți urmau să îl îngrădească. Între aceștia existau deja neînțelegeri, iar o nouă ceartă a izbucnit după ce femeia a auzit o discuție pe care soțul său o purta cu o altă persoană. În acel moment, bărbatul consuma băuturi alcoolice, iar conflictul a devenit tot mai tensionat. Potrivit documentelor instanței, bărbatul și-a amenințat soția cu moartea, încercând să o determine să nu îi mai facă reproșuri. La un moment dat, acesta i-ar fi spus femeii: „taci că te omor că ne aud oamenii”.
Cearta nu s-a oprit însă aici. Bărbatul a devenit violent, a lovit-o pe femeie în zona gâtului, apoi a încercat să o lovească folosind o secure. Victima a reușit să se apere și să îl împingă, însă nu a scăpat fără răni. În motivarea hotărârii, judecătorii au descris cum s-a desfășurat episodul de violență în familie:
„Văzând că persoana vătămată nu încetează, inculpatul s-a apropiat de ea, spunându-i în repetate rânduri să înceteze și a lovit-o cu palma în zona gâtului, înfingându-i totodată 2 unghii în aceeași zonă.
Cearta între cei doi a continuat, inculpatul a devenit mai agitat și, având în mâna dreaptă o secure, a încercat să o lovească pe persoana vătămată. În acest context, femeia s-a apărat și a reușit îl împingă pe inculpat însă, cu toate acestea, în urma loviturii, a suferit mai multe zgârieturi în zona frunții, a ochiului stâng și a mâinii stângi”, conform presei locale.
Amendă penală de 4.000 de lei, după mai bine de patru ani de la agresiune
Deși incidentul s-a petrecut în mai 2022, prima hotărâre în acest dosar a fost pronunțată abia pe 1 octombrie 2026, de Judecătoria Aiud. Astfel, au trecut mai bine de patru ani de la momentul în care femeia a fost agresată de propriul soț până când instanța a stabilit o primă pedeapsă.
Magistrații au decis condamnarea bărbatului la o amendă penală de 4.000 de lei pentru violență în familie. În plus, acesta a fost obligat să îi plătească femeii 5.000 de lei cu titlu de daune morale, pentru suferința provocată în urma agresiunii.
Hotărârea Judecătoriei Aiud nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.