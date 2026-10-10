Scandalul de spionaj din Germania ajunge în România! Fost oficial MApN, asociat cu August Hanning într-o firmă din Dolj

Publicat 10 oct. 2026, 16:13 Sursă Realitatea PLUS

Andrei Ignat, fost secretar de stat în Ministerul Apărării și fost șef al Departamentului pentru Armamente, apare în scandalul de spionaj care zguduie Germania. Acesta a fost asociat într-o firmă de consultanță din județul Dolj cu August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe BND, arestat pe 6 octombrie sub suspiciunea de spionaj și înaltă trădare. Contactat de presă, Ignat a confirmat că l-a cunoscut personal pe fostul oficial german și că a făcut afaceri cu acesta, dar susține că nu știa nimic despre problemele sale penale, conform Realitatea PLUS.

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