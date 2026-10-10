Scandalul de spionaj din Germania ajunge în România! Fost oficial MApN, asociat cu August Hanning într-o firmă din Dolj

Andrei Ignat, fost secretar de stat în Ministerul Apărării și fost șef al Departamentului pentru Armamente, apare în scandalul de spionaj care zguduie Germania. Acesta a fost asociat într-o firmă de consultanță din județul Dolj cu August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe BND, arestat pe 6 octombrie sub suspiciunea de spionaj și înaltă trădare. Contactat de presă, Ignat a confirmat că l-a cunoscut personal pe fostul oficial german și că a făcut afaceri cu acesta, dar susține că nu știa nimic despre problemele sale penale, conform Realitatea PLUS.
Andrei Ignat a intrat în afaceri cu fostul șef al spionajului german. Ce firmă aveau în România
Legătura dintre cei doi a fost dezvăluită de publicația Independent News, care a prezentat informații despre o firmă de consultanță în domeniul apărării, cu sediul în județul Dolj. Pe 1 aprilie 2026, Andrei Ignat și August Hanning au devenit asociați în compania IDA International Defence Advisory SRL, fostă RV & RV Construct SRL. Ignat deținea 40% din firmă și era administrator, în timp ce fostul șef al serviciilor secrete germane avea 20%. Restul părților sociale erau împărțite între un cetățean român și unul german.
Firma a apărut într-o perioadă în care România pregătea investiții importante în industria de apărare, inclusiv proiecte finanțate prin programul european SAFE. Printre companiile interesate de aceste investiții se numără și grupul german Rheinmetall. Întrebat dacă societatea de consultanță avea vreo legătură cu interesele Rheinmetall în România, Andrei Ignat nu a confirmat, dar nici nu a negat o asemenea colaborare.
Fostul secretar de stat a explicat că a intrat în această afacere pentru a oferi servicii de consultanță în domeniul apărării. Potrivit declarațiilor sale, asocierea a durat însă doar aproximativ o lună, după care a decis să se retragă, deoarece nu a ajuns la o înțelegere cu ceilalți parteneri privind modul în care urma să funcționeze compania.
Cine este Andrei Ignat, fostul oficial MApN implicat într-un scandal privind achiziția de corvete
Andrei Ignat a ocupat funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru Armamente din Ministerul Apărării între mai 2018 și iunie 2019. În acea perioadă, departamentul se ocupa de contracte importante pentru dotarea Armatei Române, unele dintre acestea având valori de miliarde de euro. Presa vremii îl prezenta pe Ignat drept un apropiat al fostului lider PSD Liviu Dragnea.
Numele său a apărut și în scandalul achiziției de corvete, un contract de peste un miliard de euro. În ianuarie 2019, Ignat a sesizat Parchetul Militar, invocând suspiciuni privind legalitatea procedurii de cumpărare a celor patru nave militare. La vremea respectivă, Newsweek scria că demersul ar fi urmărit blocarea contractului cu grupul francez Naval Group.
Câteva luni mai târziu, în iunie 2019, Andrei Ignat a fost eliberat din funcție. Ministrul Apărării de la acea vreme a explicat decizia prin necesitatea reorganizării activității Departamentului pentru Armamente.
Ce spune Andrei Ignat despre fostul său partener, arestat pentru spionaj
Contactat de jurnaliști, Andrei Ignat a confirmat că August Hanning, cel alături de care a intrat în afaceri, este fostul șef al serviciului german de informații externe. Ignat a spus că îl cunoștea bine pe acesta și că aprecia experiența pe care o avea în domeniul informațiilor și securității.
În același timp, fostul oficial român susține că nu avea de unde să știe despre activitățile pentru care Hanning este cercetat acum în Germania. Acesta a explicat că a renunțat la asocierea în firmă după o perioadă scurtă, întrucât planurile lor de afaceri nu se potriveau. Până în prezent, informațiile prezentate public nu arată că Andrei Ignat ar fi suspect sau că ar fi vizat de ancheta penală desfășurată în Germania. Legătura prezentată în acest caz este cea de afaceri, confirmată chiar de fostul secretar de stat.
August Hanning, arestat în Germania. Ce acuzații i se aduc fostului șef al BND
August Hanning, care a condus serviciul german de informații externe între 1998 și 2005, a fost arestat pe 6 octombrie 2026. Procurorii germani îl suspectează că ar fi obținut informații secrete și că ar fi încercat să le folosească în beneficiul unor servicii de informații străine. În anchetă este vizat și un fost oficial al BND, suspectat că i-ar fi furnizat lui Hanning, de-a lungul mai multor ani, aproape 2.000 de documente, inclusiv informații clasificate. Potrivit presei germane, unul dintre statele care ar putea avea legătură cu acest caz este Azerbaidjanul, însă procurorii nu au confirmat oficial identitatea statelor implicate.