"A anuntat domnul Isarescu ca inflatia pe luna iulie a ajuns la aproape 8%, pentru septembrie o sa fie 10%.

Eu ma uit la ce face Guvernul. Toata lumea sta cu frica in san - ca frica e cea cu care guverneaza ei - in legatura cu noile taxe si impozite.

Toata lumea incepe deja sa se gandeasca - am vazut oameni, isi faceau ieri calcule - cat valoreaza o locuinta a lor. Deci oamenii sunt speriati. Te duci la magazin, e dezastru curat. Preturile au luat o razna. Asa ca statul roman, in continuare, in loc sa incurajeze macar ramanerea romanilor in tara, face, ba, parca tot ce poate pentru a-i trimite peste hotare si pe astia putini care mai sunt in stare sa munceasca prin Romania.

Nu stiu, n-am auzit niciun proiect al actualului guvern pentru repatrierea romanilor buni de munca, sa li se ofere conditii", a declarat Turcescu.