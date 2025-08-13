Robert Turcescu critică dur actuala putere: Statul face orice ca românii să plece din țară

Robert Turcescu critică dur actuala putere: Statul face orice ca românii să plece din țară
Robert Turcescu critică dur actuala putere: Statul face orice ca românii să plece din țară

"Statul român pare că face tot ce poate ca românii să plece din țară", consideră jurnalistul Robert Turcescu. Ziaristul critică dur actuala conducere și atrage atenția că, deja, sunt milioane de români care trăiesc afară. 

"A anuntat domnul Isarescu ca inflatia pe luna iulie a ajuns la aproape 8%, pentru septembrie o sa fie 10%.

Eu ma uit la ce face Guvernul. Toata lumea sta cu frica in san - ca frica e cea cu care guverneaza ei -  in legatura cu noile taxe si impozite.

Toata lumea incepe deja sa se gandeasca - am vazut oameni, isi faceau ieri calcule - cat valoreaza o locuinta a lor. Deci oamenii sunt speriati. Te duci la magazin, e dezastru curat. Preturile au luat o razna. Asa ca statul roman, in continuare, in loc sa incurajeze macar ramanerea romanilor in tara, face, ba, parca tot ce poate pentru a-i trimite peste hotare si pe astia putini care mai sunt in stare sa munceasca prin Romania. 

Nu stiu, n-am auzit niciun proiect al actualului guvern pentru repatrierea romanilor buni de munca, sa li se ofere conditii", a declarat Turcescu.  