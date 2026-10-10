Radu Marinescu îi cere lui Bolojan o majoritate parlamentară stabilă: „Responsabilitatea guvernării nu se încheie în ziua votului”

Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu susține că România are nevoie "de o majoritate parlamentară stabilă, care să își asume atât guvernarea, cât și măsurile necesare pentru redresarea economică". Social-democratul i-a transmis, astfel, premierului demis Ilie Bolojan că învestirea unui Guvern fără sprijin parlamentar pentru deciziile ulterioare ar "prelungi criza politică" în care ne aflăm. „Responsabilitatea guvernării nu se încheie în ziua votului de învestitură. Dimpotrivă, atunci începe!”, a scris Radu Marinescu, sâmbătă, pe Facebook.
Fostul ministru al Justiției a precizat, în mesajul transmis în mediul online, că PSD nu solicită favoruri politice, ci formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină măsurile necesare pentru redresarea economică a României.
„Un guvern votat astăzi și blocat mâine în Parlament nu reprezintă o soluție. Înseamnă doar prelungirea unei crize politice ale cărei consecințe vor fi suportate, încă o dată, de cetățeni”, a transmis acesta.
Critici privind asumarea responsabilității pentru viitoarele măsuri economice
În context, Radu Marinescu a atras atenția asupra dificultăților economice cu care s-ar putea confrunta populația în perioada următoare. El a menționat facturile la energie, prețurile alimentelor, puterea de cumpărare și siguranța locurilor de muncă. El a susținut, de asemenea, că partidele politice trebuie să își clarifice pozițiile și să își asume public deciziile, în loc să transfere asupra cetățenilor consecințele măsurilor economice dificile.
„Nu putem cere românilor să suporte consecințele unor măsuri dificile, în timp ce partidele politice încearcă să evite răspunderea pentru aceste măsuri!”, a afirmat Marinescu. Acesta a criticat și posibilitatea ca întreaga responsabilitate a guvernării să îi revină unui premier tehnocrat, în timp ce partidele ar putea trece în opoziție și ar critica ulterior deciziile Executivului.
PSD își exprimă disponibilitatea de a participa la guvernare
Radu Marinescu a subliniat și că premierul desemnat Luca Niculescu nu dispune de o majoritate parlamentară proprie și că aceasta trebuie construită prin dialog, negocieri transparente și angajamente politice clare. În același timp, fostul ministru al Justiției a afirmat că PNL nu se rezumă la poziția exprimată de un singur lider, amintind de aleșii locali ai partidului, care cunosc problemele comunităților și nevoia unor soluții concrete.
Referitor la direcția economică, Marinescu a susținut că este necesară recunoașterea măsurilor care nu au produs rezultatele așteptate și corectarea acestora.
„Pentru aceasta, PSD și-a exprimat disponibilitatea de a participa la guvernare pe baza unui program clar, cu măsuri concrete de redresare economică și protecție socială”, a transmis social-democratul. În opinia sa, celelalte partide trebuie să decidă dacă participă la formarea unei majorități parlamentare sau aleg opoziția, subliniind că fiecare opțiune trebuie explicată și asumată în fața cetățenilor.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la
https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026