Radu Marinescu îi cere lui Bolojan o majoritate parlamentară stabilă: „Responsabilitatea guvernării nu se încheie în ziua votului”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 15:01

Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu susține că România are nevoie "de o majoritate parlamentară stabilă, care să își asume atât guvernarea, cât și măsurile necesare pentru redresarea economică". Social-democratul i-a transmis, astfel, premierului demis Ilie Bolojan că învestirea unui Guvern fără sprijin parlamentar pentru deciziile ulterioare ar "prelungi criza politică" în care ne aflăm. „Responsabilitatea guvernării nu se încheie în ziua votului de învestitură. Dimpotrivă, atunci începe!”, a scris Radu Marinescu, sâmbătă, pe Facebook.

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