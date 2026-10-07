PSD pune condiții pentru Guvernul Niculescu. Daniel Zamfir: „Să nu continue programul de austeritate al lui Ilie Bolojan”

PSD așteaptă o discuție cu premierul desemnat Luca Niculescu înainte de a decide dacă va susține prin vot viitorul Guvern. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că formațiunea are o condiție considerată esențială: noul Executiv să nu continue programul de austeritate asociat fostului premier Ilie Bolojan.
Daniel Zamfir: PSD vrea să afle intențiile lui Luca Niculescu
Senatorul PSD a precizat că partidul așteaptă o întâlnire cu Luca Niculescu pentru a afla care sunt direcțiile pe care premierul desemnat intenționează să le urmeze odată cu formarea noului Guvern.
Potrivit lui Daniel Zamfir, discuțiile despre componența Executivului, repartizarea portofoliilor sau partidele care ar putea intra la guvernare ar urma să aibă loc abia după clarificarea politicilor economice pe care viitorul Cabinet intenționează să le aplice.
„PSD așteaptă să discute cu Luca Niculescu să vedem care sunt intențiile domniei sale, pentru că noi avem aici o condiție esențială pentru a vota eventualul guvern Niculescu”, a declarat Daniel Zamfir pentru Realitatea PLUS.
Condiția PSD pentru votul acordat Guvernului Niculescu
Principalul punct invocat de senatorul social-democrat este programul de austeritate implementat de fostul Guvern condus de Ilie Bolojan.
Daniel Zamfir susține că PSD nu va merge mai departe cu negocierile dacă premierul desemnat intenționează să continue aceste măsuri.
„În primul rând vrem să știm dacă continuă sau nu programul de austeritate al lui Ilie Bolojan, pentru că în aceste condiții orice discuție cu Niculescu se oprește aici. Prima condiție este să nu continue programul de austeritate început de Bolojan”, a afirmat senatorul PSD.
Structura viitorului Guvern, discutată după clarificarea programului
Daniel Zamfir a subliniat că PSD este dispus să discute ulterior despre structura viitorului Executiv și despre participarea partidelor la guvernare, însă consideră prioritară poziționarea lui Luca Niculescu în privința politicilor economice.
„După aceea, discuțiile legate de orice altceva, de structura Guvernului, de felul în care va arăta și care partide vor intra, sunt după ce ne lămurim dacă Niculescu dorește sau nu să continue programul”, a declarat senatorul PSD.
Mesajul transmis de Daniel Zamfir indică faptul că negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare ar putea depinde în mod semnificativ de programul economic al viitorului Executiv.
Negocierile pentru noul Guvern intră într-o etapă decisivă
Luca Niculescu trebuie să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea Guvernului, iar discuțiile cu partidele politice vor fi esențiale pentru conturarea unei majorități.
Poziția exprimată de PSD prin Daniel Zamfir arată că formațiunea dorește mai întâi clarificări privind direcția economică a viitorului Executiv, înainte de a discuta concret despre structura Cabinetului și împărțirea funcțiilor guvernamentale.