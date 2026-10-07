PSD pune condiții pentru Guvernul Niculescu. Daniel Zamfir: „Să nu continue programul de austeritate al lui Ilie Bolojan”

Publicat 7 oct. 2026, 13:10 Actualizat 7 oct. 2026, 13:14 Sursă Realitatea PLUS

PSD așteaptă o discuție cu premierul desemnat Luca Niculescu înainte de a decide dacă va susține prin vot viitorul Guvern. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că formațiunea are o condiție considerată esențială: noul Executiv să nu continue programul de austeritate asociat fostului premier Ilie Bolojan.

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