PNL, prima reacție după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Ce anunță liberalii

PNL a reacționat după ce președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Luca Niculescu candidat pentru funcția de prim-ministru. Liberalii transmit că nu au luat încă o decizie privind votul de învestitură.
Partidul Național Liberal anunță că va analiza programul de guvernare, prioritățile asumate de premierul desemnat și componența echipei pe care acesta o va propune.
PNL anunță discuții cu premierul desemnat
Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a transmis că formațiunea ia act de decizia președintelui și că urmează să aibă discuții cu Luca Niculescu.
„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru.
În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune.
Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură.”
Liberalii nu au decis încă dacă vor vota pentru învestirea Guvernului
Poziția transmisă de PNL arată că partidul nu oferă, în acest moment, o susținere pentru învestirea lui Luca Niculescu. Decizia va fi luată după discuțiile cu premierul desemnat și după analiza programului de guvernare.
Liberalii vor evalua atât prioritățile asumate de Niculescu, cât și echipa pe care acesta intenționează să o propună pentru viitorul Guvern.