PNL, prima reacție după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Ce anunță liberalii

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 oct. 2026, 21:32

PNL a reacționat după ce președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Luca Niculescu candidat pentru funcția de prim-ministru. Liberalii transmit că nu au luat încă o decizie privind votul de învestitură.

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