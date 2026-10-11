Petrișor Peiu desființează planurile noului premier desemnat: „Pare că nu are nicio idee proprie”. Avertisment despre criza economică

Publicat 11 oct. 2026, 17:14 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, lansează un avertisment dur în privința viitorului Guvern Luca Niculescu. Într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, acesta a susținut că un Executiv lipsit de o majoritate parlamentară stabilă nu va putea lua măsurile necesare pentru scoaterea României din criză. Liderul AUR a criticat și lipsa unor soluții economice concrete din partea premierului desemnat, în condițiile în care prețurile la energie, taxele și inflația continuă să afecteze economia.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petrisor peiu