Petrișor Peiu desființează planurile noului premier desemnat: „Pare că nu are nicio idee proprie”. Avertisment despre criza economică
Petrișor Peiu (AUR)
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, lansează un avertisment dur în privința viitorului Guvern Luca Niculescu. Într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, acesta a susținut că un Executiv lipsit de o majoritate parlamentară stabilă nu va putea lua măsurile necesare pentru scoaterea României din criză. Liderul AUR a criticat și lipsa unor soluții economice concrete din partea premierului desemnat, în condițiile în care prețurile la energie, taxele și inflația continuă să afecteze economia.
Petrișor Peiu: Guvernul Luca Niculescu nu ar avea o majoritate stabilă
Întrebat dacă noul Executiv ar putea reprezenta o soluție pentru problemele economice ale României, Petrișor Peiu a explicat că principala dificultate ar fi lipsa unei majorități parlamentare solide. În opinia sa, chiar dacă Guvernul Luca Niculescu ar obține votul de învestitură, acest lucru nu ar garanta și susținerea necesară pentru adoptarea măsurilor importante. Totodată, liderul AUR a vorbit despre o posibilă apropiere politică între președintele Nicușor Dan și PSD.
„Nu ar exista o posibilitate de ieșire din criză cu un guvern care nu are o majoritate politică stabilă. Al doilea răspuns ține de semnificația instalării unui astfel de guvern: ar fi o coabitare oficializată între președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat și, în al treilea rând, dacă poate să fie învestit sau nu, eu cred că depinde nu în exclusivitate de ce vor decide cei de la PSD”, a declarat Petrișor Peiu.
În ceea ce privește creșterea prețurilor la energie, Petrișor Peiu consideră că problemele actuale nu pot fi rezolvate rapid. Acesta susține că deciziile luate de guvernele anterioare au contribuit la agravarea situației, iar un nou Executiv, fără o susținere parlamentară clară, ar avea dificultăți în adoptarea măsurilor necesare.
„Problema prețurilor la energie electrică și la gaze naturale, din păcate, nu se poate rezolva de azi pe mâine, este o problemă complicată la care guvernul României de până acum a contribuit din plin la dezvoltarea acestei probleme complicate. Din păcate, soluțiile nu sunt pe termen scurt aici.
În ceea ce privește instalarea guvernului, eu vreau să vă spun că, și încerc să fiu cât se poate de obiectiv, nu poți să iei măsuri foarte importante atâta timp cât ai o majoritate instabilă. Dacă va fi votat acest guvern, el va fi votat de o majoritate de conjunctură PSD, PNL-ul, UDMR. Această majoritate se va sparge a doua zi după votul de învestitură și partidele care vor rămâne în afara majorității guvernamentale vor condiționa orice vot pe orice ordonanță de urgență sau proiect de lege care vine de la guvern de tot felul de chestiuni. Deci nu cred că există posibilitatea de a avea o majoritate stabilă care să facă niște chestiuni care necesită o astfel de majoritate”, a explicat liderul AUR.
Peiu, despre premierul desemnat: „Pare că domnia sa nu are nicio idee proprie”
Petrișor Peiu a criticat și declarațiile făcute până acum de Luca Niculescu, susținând că premierul desemnat nu a prezentat măsuri concrete pentru redresarea economiei. Potrivit acestuia, simpla promisiune de a susține creșterea economică nu este suficientă pentru a demonstra existența unui plan de guvernare. Liderul AUR consideră că Niculescu așteaptă propunerile partidelor care ar putea forma viitoarea majoritate parlamentară.
„N-am văzut până acum nicio măsură concretă. Am văzut niște propuneri ale PSD, dar din partea domnului premier desemnat nu am văzut vreo măsură concretă. Noi nu știm cum gândește domnia sa, de fapt. Ne-a spus că se va orienta spre creștere economică, dar asta este o exprimare destul de vagă. Cam atât, adică nu a spus nicio măsură concretă. Eu nu știu cum să judec prestația domniei sale. Pare că domnia sa nu are nicio idee proprie și așteaptă să vadă cu ce idei vor veni cei care îi vor construi majoritatea”, a declarat Peiu.
Acuzații dure la adresa Guvernului Bolojan: „A pus la pământ economia reală”
În aceeași intervenție, liderul AUR a analizat și scăderea economică înregistrată de România în al doilea trimestru al anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Petrișor Peiu a pus această evoluție pe seama măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan, în special a majorării taxelor de consum și a creșterii prețurilor la energie. Potrivit acestuia, încercarea de a rezolva problemele financiare ale statului a avut efecte negative asupra economiei.
„Eu cred că guvernul Bolojan a constatat că din punct de vedere financiar statul român era bolnav și a ales ca soluție de vindecare, ca tratament, să crească taxele de consum, în același timp să dea drum liber creșterilor masive de prețuri în energie și această combinație de creștere a prețului la energie și de creștere a taxelor de consum a pus la pământ economia reală, adică s-a transferat boala financiară a statului către organismul economiei și s-a contagiat, dacă vreți, și economia de boala statului și atunci avem recesiune simultană însă cu o rată mare a inflației, ceea ce este o chestiune destul de neobișnuită și destul de greu de tratat, de vindecat”, a explicat Petrișor Peiu.
Liderul AUR a vorbit și despre situația principalelor sectoare economice, susținând că industria și comerțul au înregistrat scăderi importante. În schimb, construcțiile, tranzacțiile imobiliare și impozitele nete pe produs au avut o evoluție pozitivă. Acesta a arătat că efectele acestor schimbări sunt resimțite direct de populație, iar datele Institutului Național de Statistică reflectă dificultățile economice din prezent.
„Sunt sectoare care au scăzut atât ca pondere în PIB și care au o contribuție negativă la creșterea PIB-ului, în schimb au crescut construcțiile, după cum vedeți, tranzacțiile imobiliare și impozitele nete pe produs, adică taxele de consum. Se vede creșterea TVA-ului în acel tabel, în acele date de la Institutul Național de Statistică și scăderea abruptă a industriei, a comerțului, mai ales agriculturii, o scădere ușoară la agricultură. Sunt datele pe care le simțim și noi în viața de zi cu zi. Institutul Național de Statistică doar le prezintă sintetic, dar noi simțim asta”, a mai spus acesta.
Petrișor Peiu avertizează asupra unei ierni dificile. Critici la adresa Uniunii Europene
În finalul intervenției, Petrișor Peiu a vorbit despre riscurile din sectorul energetic, în condițiile în care se apropie sezonul rece, iar facturile la gaze și electricitate reprezintă deja o povară pentru populație. Liderul AUR consideră că și deciziile luate la nivelul Uniunii Europene au contribuit la problemele actuale. Acesta a criticat în special renunțarea la producția de energie bazată pe cărbune și gaze, fără existența unor alternative suficiente.
„Da, am văzut, dar repet, ce spune Uniunea Europeană, practic este o reflectare a situației, dar Uniunea Europeană ea însăși are o contribuție la această iarnă grea, pentru că a decis să suprime brusc și fără să pună nimic în loc energetica pe cărbune și pe gaze. Acest lucru se vede și asta se întâmplă și la noi, adică nu vine din neant această problemă. Este urmarea unor decizii politice”, a concluzionat Petrișor Peiu.
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