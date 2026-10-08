Parlamentarii români vor face cursuri de inteligență artificială cu experți ONU. Inițiativa lui Andrei Baciu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 11:26

Organizația Națiunilor Unite va organiza în Parlamentul României un program de formare dedicat inteligenței artificiale, destinat atât parlamentarilor, cât și personalului din Legislativ. Anunțul a fost făcut de deputatul PNL Andrei Baciu, cel care spune că a început demersurile pentru acest proiect în urmă cu aproximativ șase luni.

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