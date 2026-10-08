Parlamentarii români vor face cursuri de inteligență artificială cu experți ONU. Inițiativa lui Andrei Baciu

Organizația Națiunilor Unite va organiza în Parlamentul României un program de formare dedicat inteligenței artificiale, destinat atât parlamentarilor, cât și personalului din Legislativ. Anunțul a fost făcut de deputatul PNL Andrei Baciu, cel care spune că a început demersurile pentru acest proiect în urmă cu aproximativ șase luni.
Potrivit deputatului liberal, inițiativa a primit acum aprobarea finală a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Programul va fi organizat de ONU, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – UNDP, și se va desfășura în perioada 10-12 noiembrie.
Doi experți ONU în inteligență artificială vin la București
Programul va fi susținut de doi experți ONU în domeniul inteligenței artificiale, din New York și Singapore, care se vor deplasa la București. Participanții vor primi informații despre modul în care funcționează AI, dar și despre oportunitățile și riscurile pe care această tehnologie le aduce. Pe agenda cursurilor se vor afla și implicațiile etice și de securitate ale inteligenței artificiale, reglementarea și supravegherea sistemelor de AI, precum și rolul parlamentelor în adoptarea unor politici publice în acest domeniu.
„Este deja clar că nu putem legifera responsabil o tehnologie pe care nu o înțelegem suficient”, a transmis Andrei Baciu.
Deputatul spune că aceasta a fost ideea de la care a pornit atunci când a inițiat discuțiile cu reprezentanții ONU și UNDP la New York și Geneva, iar proiectul ajunge acum în etapa în care va fi pus efectiv în practică.
Andrei Baciu: „Regulile care vor guverna societatea de mâine se scriu acum”
Andrei Baciu susține că inteligența artificială produce deja schimbări importante în societate, economie, piața muncii și în modul în care sunt construite politicile publice. În opinia sa, instituțiile statului trebuie să înțeleagă aceste transformări înainte de a lua decizii și de a adopta reglementări.
„Cam toată lumea discută acum despre AI. Pentru mine, însă, diferența este dată mereu de acțiune și rezultate. Și aici întrebarea esențială este: ce putem face, în mod real, pentru ca România să fie mai bine pregătită pentru era AI?”, a transmis deputatul PNL.
„Regulile care vor guverna societatea de mâine se scriu acum. De aceea, este necesar să avem o înțelegere cât mai bună a tuturor acestor implicații”, a mai afirmat Andrei Baciu.
Următorul pas: o comisie pentru inteligență artificială în Parlament
Programul organizat împreună cu ONU nu este singurul demers propus de Andrei Baciu în domeniul inteligenței artificiale. Deputatul PNL a anunțat că următorul pas pe care îl consideră necesar este înființarea unei comisii parlamentare dedicate AI. Baciu a propus deja oficial înființarea unei comisii pentru inteligența artificială, care să acumuleze expertiză și să poată analiza rapid proiectele legislative care au legătură cu această tehnologie.
„Acesta este un prim pas serios pe care îl facem. Următorul pas firesc pentru creșterea capacității instituționale este înființarea unei comisii pentru AI, care să poată dobândi, în primul rând, expertiză și apoi capacitatea de analiză rapidă a întregului proces legislativ pentru care este responsabil Parlamentul României. Am propus deja oficial acest demers”, a transmis Andrei Baciu.