Nicușor Dan, la centenarul PNȚ: „Democrația este pusă în discuție”. Ce spune despre valorile europene

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 12:30

Președintele Nicușor Dan a vorbit, sâmbătă, despre importanța democrației și a valorilor europene, la evenimentul dedicat centenarului Partidului Național Țărănesc (PNȚ). Cu acest prilej, șeful statului a atras atenția că, deși România a obținut democrația după căderea comunismului, aceasta nu mai este considerată de toți cetățenii o valoare care trebuie păstrată, iar orientarea democratică a societății este pusă în discuție.

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