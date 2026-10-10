Nicușor Dan, la centenarul PNȚ: „Democrația este pusă în discuție”. Ce spune despre valorile europene

Președintele Nicușor Dan a vorbit, sâmbătă, despre importanța democrației și a valorilor europene, la evenimentul dedicat centenarului Partidului Național Țărănesc (PNȚ). Cu acest prilej, șeful statului a atras atenția că, deși România a obținut democrația după căderea comunismului, aceasta nu mai este considerată de toți cetățenii o valoare care trebuie păstrată, iar orientarea democratică a societății este pusă în discuție.
Nicușor Dan: „Mulți dintre noi am crezut că, odată obținută democrația, o să o avem pentru totdeauna”
În discursul susținut la evenimentul dedicat centenarului PNȚ, Nicușor Dan a vorbit despre principiile promovate de partid, între care democrația și opoziția față de orice formă de dictatură. Președintele a amintit perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai partidului au fost arestați, persecutați și deportați, subliniind că aceștia și-au păstrat valorile în ciuda presiunilor.
„Atașamentul față de valori s-a dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai partidului au fost arestați, prigoniți, deportați, dar și-au păstrat valorile, ceea ce înseamnă că nu a fost un simplu partid bazat pe interesele unei categorii sociale, ci a fost un partid de valori”, a afirmat șeful statului.
Nicușor Dan a făcut referire și la perioada de după căderea comunismului, când România a avut nevoie de reconstrucție și de repere. Potrivit acestuia, valorile promovate atunci continuă să definească aspirațiile societății românești și orientarea euro-atlantică a țării. Președintele a subliniat, totodată, că democrația trebuie reafirmată și apărată, în condițiile în care sprijinul pentru acest model de societate nu este unanim.
„Vorbim puțin de valori. În primul rând, democrația și e important să o reafirmăm, pentru că mulți dintre noi am crezut că, odată obținută, o să o avem pentru totdeauna și vedem că azi este pusă în discuție. Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toți cetățenii români își văd viitorul bazat pe o societate democratică”, a declarat Nicușor Dan.
Ce spune președintele despre valorile creștine și respectul față de ceilalți
În discursul său, șeful statului a abordat și valorile creștine promovate de Partidul Național Țărănesc, făcând referire la manifestările de ură din societate și la nevoia de respect reciproc.
„Când vedem valurile de ură care străbat societatea noastră cu orice prilej, vedem cât de mult este nevoie de acele valori creștine ale iubirii aproapelui, sau cel puțin a respectului față de aproape, păstrând, evident, caracterul laic al statului”, a afirmat președintele. Nicușor Dan a amintit, de asemenea, că PNȚ a promovat valori precum moralitatea, responsabilitatea, loialitatea față de statul român și demnitatea în viața politică.
Discursul a avut loc sâmbătă, în cadrul evenimentului organizat pentru a marca 100 de ani de la înființarea Partidului Național Țărănesc.