Nicușor Dan, consultări la Cotroceni pentru bugetul UE 2028–2034. Ce priorități va susține România

România va susține păstrarea nivelului total al finanțării pentru coeziune și agricultură în viitorul buget al Uniunii Europene și va cere fonduri pentru întărirea apărării europene, cu accent pe Flancul Estic și zona Mării Negre. Poziția țării în negocierile europene a fost discutată vineri, 9 octombrie, într-o ședință de lucru organizată de președintele Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.
Consultările au avut loc înaintea reuniunii Consiliului European din 15–16 octombrie 2026, unde viitorul Cadru Financiar Multianual se va număra printre principalele subiecte de pe agenda liderilor europeni.
Discuțiile au urmărit coordonarea poziției naționale pentru negocierile privind bugetul UE aferent perioadei 2028–2034. Fondurile alocate în acest interval vor influența investițiile în infrastructură, agricultură și dezvoltare regională, precum și perspectivele economice ale României.
România cere menținerea finanțării pentru coeziune și agricultură
Una dintre prioritățile Bucureștiului este adoptarea unui buget european ambițios, care să păstreze nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună.
Potrivit Administrației Prezidențiale, cele două politici au un rol esențial în reducerea diferențelor de dezvoltare dintre statele membre. Totodată, acestea sprijină modernizarea agriculturii, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare.
Fonduri pentru apărare, energie și tehnologii avansate
În negocierile europene, România va pleda și pentru finanțarea consolidării capacității de apărare a Uniunii Europene. O atenție deosebită va fi acordată Flancului Estic și regiunii strategice a Mării Negre, se arată în comunicatul Președinției.
Pe lista priorităților se află și măsurile pentru recâștigarea competitivității europene, alături de reducerea dependențelor strategice în energie și în domeniul tehnologiilor avansate.
Cine a participat la consultările organizate de Nicușor Dan
La ședința de lucru au participat membri ai Guvernului, experți tehnici din ministere și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.
Printre participanți s-au numărat:
Tánczos Barna, viceprim-ministru și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor;
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe;
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului;
Iulia Matei, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.