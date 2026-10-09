Nicușor Dan, consultări la Cotroceni pentru bugetul UE 2028–2034. Ce priorități va susține România

Publicat 9 oct. 2026, 19:11 Actualizat 9 oct. 2026, 19:13

România va susține păstrarea nivelului total al finanțării pentru coeziune și agricultură în viitorul buget al Uniunii Europene și va cere fonduri pentru întărirea apărării europene, cu accent pe Flancul Estic și zona Mării Negre. Poziția țării în negocierile europene a fost discutată vineri, 9 octombrie, într-o ședință de lucru organizată de președintele Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

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