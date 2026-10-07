Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public. Ce prevede proiectul adoptat de Camera Deputaților

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 13:02

Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului public, în condițiile stabilite de administratorul drumului. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaților, cu 238 de voturi „pentru”, trei voturi „împotrivă” și 15 abțineri. Proiectul modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

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