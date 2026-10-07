Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public. Ce prevede proiectul adoptat de Camera Deputaților

Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului public, în condițiile stabilite de administratorul drumului. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaților, cu 238 de voturi „pentru”, trei voturi „împotrivă” și 15 abțineri. Proiectul modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Camera Deputaților este for decizional în acest caz.
Potrivit proiectului adoptat de deputați, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului public de persoane, în condițiile stabilite de administratorul drumului.
De asemenea, conducătorii acestora vor putea înainta între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor ori la barierele de trecere la nivel cu calea ferată, cu respectarea măsurilor de siguranță.
Spații de siguranță pentru motociclete și mopede
Proiectul de lege introduce și definiția „spațiului de siguranță pentru motociclete și mopede”. Acesta reprezintă spațiul destinat unei motociclete sau unui moped, amplasat până la marcajul transversal de oprire, la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere.
Spațiul va fi marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia, și va avea o lungime de trei metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire.
Depășirea coloanelor, permisă în anumite condiții
Un alt amendament prevede că bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea depăși coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.
Manevra va fi permisă dacă există suficient spațiu lateral, dacă nu sunt stânjenite manevrele celorlalți participanți la trafic, iar viteza de deplasare nu depășește 20 km/h.
Ce obligații vor avea autoritățile locale
Proiectul prevede și o serie de măsuri care vor trebui luate de autoritățile administrației publice locale.
Acestea vor amenaja trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor, a vehiculelor cu tracțiune animală și a tractoarelor, precum și locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au minimum șase locuri de parcare auto. De asemenea, autoritățile vor lua măsuri pentru amenajarea de spații de siguranță pentru motociclete și mopede în zonele cu trafic intens, piste pentru biciclete și benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează.
Aceste măsuri vor fi realizate conform standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare și cu avizul poliției rutiere.
Andrei Molnar: „Comunitatea motocicliștilor din România așteaptă cu sufletul la gură”
Deputatul UDMR Andrei Molnar a declarat că proiectul este așteptat de comunitatea motocicliștilor din România.
„Comunitatea motocicliștilor din România așteaptă cu sufletul la gură adoptarea acestei inițiative”, a transmis deputatul.
Potrivit acestuia, noile măsuri ar putea însemna timp câștigat și un consum mai mic de combustibil, dar și reducerea poluării în orașe.
„Înseamnă timp câștigat, bani economisiți prin consum mai mic de combustibil, precum și un aer mai curat în orașele noastre. Acest proiect nu este doar despre motocicliști. (...) Dacă în urma modificărilor cuprinse în acest proiect doar unul din zece șoferi va alege să se deplaseze cu un moped sau cu o motocicletă, acest proiect și-a atins scopul”, a mai spus Andrei Molnar.
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost adoptat anterior de Senat.