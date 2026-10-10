Mohammad Murad, mesaj tranșant din interiorul AUR: „Eu aleg România înainte de partid”. Ce spune despre alegerile anticipate

Publicat 10 oct. 2026, 20:27 Sursă Realitatea PLUS

Deputatul AUR Mohammad Murad a lansat, în direct la Realitatea PLUS, un mesaj ferm către clasa politică și conducerea propriului partid. Acesta consideră că România are nevoie urgentă de un guvern capabil să ia măsuri concrete, iar disputele pentru funcții trebuie lăsate deoparte. Murad a vorbit despre posibilitatea participării AUR la guvernare, despre discuțiile cu PSD și despre nemulțumirea sa față de modul în care premierul desemnat, Luca Niculescu, a ales să poarte negocierile politice.

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