Mohammad Murad, mesaj tranșant din interiorul AUR: „Eu aleg România înainte de partid”. Ce spune despre alegerile anticipate
Mohammas Murad
Deputatul AUR Mohammad Murad a lansat, în direct la Realitatea PLUS, un mesaj ferm către clasa politică și conducerea propriului partid. Acesta consideră că România are nevoie urgentă de un guvern capabil să ia măsuri concrete, iar disputele pentru funcții trebuie lăsate deoparte. Murad a vorbit despre posibilitatea participării AUR la guvernare, despre discuțiile cu PSD și despre nemulțumirea sa față de modul în care premierul desemnat, Luca Niculescu, a ales să poarte negocierile politice.
Mohammad Murad cere negocieri între partide: „Ce se negociază când vorbim despre soarta României?”
Mohammad Murad consideră că partidele politice trebuie să renunțe la disputele pentru funcții și să se concentreze asupra problemelor cu care se confruntă România. Deputatul AUR susține că actuala criză politică provoacă pierderi economice importante și că Parlamentul ar trebui să fie locul în care formațiunile caută soluții comune. Acesta a reluat și propunerea unor discuții cu PSD, pentru identificarea unor măsuri care să sprijine populația și mediul de afaceri.
„România are nevoie de oameni responsabili. Din păcate, înainte de a vorbi despre un guvern, ar trebui să vorbim despre oameni care pot să formeze un guvern. Din păcate, partidele politice au o singură țintă: să ajungă la putere sau să obțină funcții. Cred că trebuie să ne fie și mai rău ca să ne trezim și să înțelegem că nu este un mod corect de a ne comporta cu o țară care are nevoie astăzi de fiecare român. Din păcate, de patru luni de zile, pierderile pe care le are România sunt de ordinul miliardelor, iar oamenii își pierd serviciile în fiecare zi, vorbim de sute de mii. Este trist ce se întâmplă, este trist că încă ne gândim numai la cum să ne fie nouă și mai bine și să fim mai bine cotați ca partid. Și eu am făcut invitație chiar zilele trecute PSD-ului, să încercăm să venim cu soluții în Parlament. Cred că Parlamentul României astăzi trebuie să fie capabil să dea soluții, pentru că, de fapt, așa este normal”, a declarat Mohammad Murad, la Realitatea PLUS.
Deputatul a vorbit și despre patru inițiative legislative pe care susține că le-a depus, dar care nu au ajuns să fie votate. Murad afirmă că i s-a transmis că proiectele trebuie negociate, lucru pe care îl consideră greu de acceptat atunci când este vorba despre măsuri destinate cetățenilor și mediului de afaceri.
„Acum, hai să venim cu soluții în Parlament, împreună cu AUR, PSD, PNL, toți cei care chiar spun și declară cât de mult îi doare suferința oamenilor și sărăcia lor. Să vină în Parlament, să vină cu o soluție. Eu am patru inițiative care sunt în sertare. Când am întrebat: «Nu se poate să le votăm? Pentru oameni, pentru mediul de afaceri?», răspunsul a fost că trebuie negociate. Ce se negociază când este vorba despre soarta României? Se poate negocia?”, a întrebat deputatul AUR.
Mohammad Murad îl critică pe Luca Niculescu: „Nu a avut timp să vină la un dialog cu partidul AUR”
În privința formării noului Guvern, Mohammad Murad și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că premierul desemnat, Luca Niculescu, nu a discutat și cu reprezentanții AUR. Parlamentarul consideră că toate formațiunile ar trebui consultate, indiferent dacă intenționează sau nu să voteze viitorul Executiv. Acesta a comentat și anunțul potrivit căruia AUR nu va susține Guvernul propus.
„Da, am văzut și postarea domnului Peiu, că nu vom vota acest guvern. Mi se pare foarte normal, pentru că acest prim-ministru nu a avut timp nici măcar un minut, din respect față de jumătate sau 40% din poporul român, să vină la un dialog cu partidul AUR, indiferent de poziția noastră, să ne informeze ce plan de guvernare are, ce măsuri vor lua. Dimpotrivă, nici măcar nu a fost vorba de o vizită normală, firească, o normalitate”, a spus Mohammad Murad.
Parlamentarul a criticat și atitudinea președintelui față de AUR, susținând că partidul nu ar trebui ignorat în negocierile politice. Murad consideră că un premier desemnat, mai ales unul prezentat drept apolitic, ar trebui să discute cu toate formațiunile parlamentare, inclusiv cu cele care au poziții diferite.
„N-am nimic cu premierul desemnat, dar nu mi se pare corect ca domnul președinte să meargă în continuare pe ideea de a ignora mai mult de jumătate din poporul român. Nu e corect. În mod normal, cel desemnat, având în vedere că este apolitic, trebuie să treacă pe la toate partidele politice. Vi se pare normal să fie luat în considerare ce spune UDMR-ul, care reprezintă o minoritate, și să nu luăm în considerare un partid care e cotat la 40%? De fapt, greșeli se fac din ambele părți”, a adăugat deputatul.
Mesajul lui Murad pentru George Simion: „AUR nu are voie să nu fie parte din orice guvernare”
Mohammad Murad consideră că AUR nu ar trebui să respingă posibilitatea participării la guvernare dacă există un program care poate aduce rezultate pentru populație. Deputatul susține că discuțiile trebuie să pornească de la măsuri concrete și nu de la împărțirea funcțiilor. Acesta a dezvăluit că i-a transmis inclusiv lui George Simion că partidul ar trebui să stabilească o serie de condiții clare pentru o eventuală colaborare cu PSD.
„Foarte important este că, dacă e să parcurgem un drum, trebuie să știm unde vom ajunge. Dacă avem un plan de guvernare care este benefic pentru oameni și venim cu soluții concrete, AUR nu are voie să nu fie parte din orice guvernare. Deci, din păcate, nu se discută corect.
Aș spune, și l-am rugat pe domnul Simion, că i-am spus: «Domnule, nu e vorba aici de funcții și de împărțirea anumitor scaune, să împărțim scaune. Este vorba de măsuri concrete. Hai să punem condiții PSD-ului, dacă e vorba de PSD în momentul de față, că PNL clar are alianța lui. Hai să punem și condiții foarte clare, care sunt benefice pentru fiecare om»”, a explicat Mohammad Murad.
Deputatul a insistat că interesul cetățenilor trebuie să fie prioritar, chiar și atunci când acest lucru presupune decizii politice dificile. În opinia sa, un partid nu trebuie să urmărească doar propria creștere electorală, ci să folosească sprijinul primit pentru a rezolva problemele țării.
„Agenda partidului AUR să fie agenda cetățeanului de rând, nu agenda unui partid, pentru că partidul nu este o țintă. Partidul este un mijloc, țara este ținta. Să fie foarte clar pentru toată lumea. Din păcate, nu se discută corect”, a declarat parlamentarul.
Mohammad Murad, despre colegii care îl numesc trădător: „Păi cine-i trădător?”
Mohammad Murad a vorbit deschis și despre tensiunile din interiorul AUR. Deputatul susține că unii colegi îl consideră trădător atunci când exprimă opinii diferite de cele ale conducerii partidului. Acesta a respins acuzațiile și a invocat experiența sa în mediul privat, unde spune că are aproximativ 3.000 de angajați, pentru a explica de ce privește problemele României și din perspectivă economică.
„Eu trăiesc printre oameni. Eu am trei mii de angajați. Dacă unul nu e de acord cu președintele partidului, orice președinte, nu mă refer la domnul Simion, dacă am altă opinie, din păcate, o parte dintre colegi mă fac trădător? Păi cine-i trădător? Ăla care muncește în fiecare zi și care asigură traiul pentru trei mii de oameni și care investește în fiecare zi în țară? Sau cel care toată viața lui a stat numai cu mâna întinsă să primească bani de la stat?”, a declarat Mohammad Murad.
Murad nu este de acord cu strategia privind alegerile anticipate: „Eu aleg România înainte de partid”
Una dintre cele mai puternice declarații ale deputatului AUR a vizat strategia partidului privind organizarea alegerilor anticipate. Murad a recunoscut că există diferențe de viziune între el, George Simion și Dan Dungaciu. Parlamentarul consideră că anticipatele ar putea aduce un avantaj electoral AUR, însă avertizează că prelungirea crizei politice ar putea afecta și mai mult economia României.
„Din păcate, cu toată tristețea vă spun, poziția domnului Simion și a domnului Dungaciu este o poziție politică. Pentru mine este o poziție care privește în special latura economică. Eu mă gândesc economic, iar clasa politică, și domnul Simion, și domnul Dungaciu, văd că alegerile anticipate sunt mult mai bune pentru partid. Recunosc, așa este. Partidul va fi cotat la peste 30%. Dar întrebarea este: dacă rămâne situația așa cum este acum, ce facem altceva decât să-i fie și mai rău României? Și vi se pare corect un rezultat în care să fie bine pentru partid și rău pentru România? Eu aleg România înainte de partid”, a afirmat Mohammad Murad, la Realitatea PLUS.
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