Mohammad Murad (deputat AUR): „Comisia pentru Antreprenoriat și Turism declanșează alerta economică: toate partidele, chemate la aceeași masă pentru salvarea capitalului românesc”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 10:39

Deputatul AUR Mohammad Murad trage un semnal de alarmă cu privire la valul de falimente și pierderea locurilor de muncă din economia românească și propune constituirea unei Celule de Criză pentru Economie și Capitalul Românesc. Acesta îi invită, marți, 18 august, pe reprezentanții tuturor partidelor parlamentare la Comisia pentru antreprenoriat și turism, pentru elaborarea, în maximum 15 zile, a unui pachet de măsuri concrete pentru salvarea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă.

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