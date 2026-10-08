Miron Mitrea, despre scandalul Bogos și George Simion: „E mai probabil să se fi întâlnit decât nu”

Publicat 8 oct. 2026, 19:24 Sursă Realitatea PLUS

Miron Mitrea a comentat, la Realitatea PLUS, scandalul în care este implicat Bogos și posibilele legături ale acestuia cu oameni din mai multe partide. Referindu-se la George Simion, Mitrea a apreciat că o întâlnire între liderul AUR și Bogos ar fi fost posibilă, dar a precizat că nu are informații care să o confirme. În aceeași intervenție, el a criticat standardele duble din politică și a discutat despre acuzațiile privind aplicația mobilă a AUR, fără a confirma existența unei monitorizări ilegale.

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