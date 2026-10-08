Miron Mitrea, despre scandalul Bogos și George Simion: „E mai probabil să se fi întâlnit decât nu”

Miron Mitrea a comentat, la Realitatea PLUS, scandalul în care este implicat Bogos și posibilele legături ale acestuia cu oameni din mai multe partide. Referindu-se la George Simion, Mitrea a apreciat că o întâlnire între liderul AUR și Bogos ar fi fost posibilă, dar a precizat că nu are informații care să o confirme. În aceeași intervenție, el a criticat standardele duble din politică și a discutat despre acuzațiile privind aplicația mobilă a AUR, fără a confirma existența unei monitorizări ilegale.
Miron Mitrea: Bogos încearcă să extindă cercul persoanelor implicate în scandal
În intervenția sa la Realitatea PLUS, Miron Mitrea a susținut că Bogos încearcă să atragă în scandal cât mai multe persoane din zona politică, în contextul problemelor sale cu justiția.
„Bogos acum nu are încotro. El a intrat în malaxorul justiției”, a declarat Mitrea, apreciind că acesta încearcă să scape prin extinderea cercului celor pe care îi implică în scandal.
Mitrea s-a arătat convins că politicieni din mai multe partide ar fi trecut pe la Bogos, în zona Vasluiului, pentru a primi sprijin în campanii. Totuși, el a făcut o distincție între această apreciere și confirmarea numelor vehiculate.
„Nu știu sigur dacă chiar numele pe care le dă el au fost neapărat, nu avem de unde să știm asta, vom vedea în viitor”, a spus Miron Mitrea.
În opinia sa, asocierea politicienilor cu persoane precum Bogos poate avea consecințe: „Și când te amesteci în politică cu oameni de genul lui Bogos, ajungi unde au ajuns acum. Vedem dacă nu ajung și în altă parte mai târziu”.
Ce a spus Miron Mitrea despre o posibilă întâlnire între George Simion și Bogos
Întrebat dacă crede că întâlnirea dintre George Simion și Bogos a avut loc, Miron Mitrea a precizat că nu poate confirma acest lucru. El a invocat însă activitatea AUR în zona Moldovei pentru a explica de ce consideră posibil un asemenea contact.
„Ținând seama că este pe zona Moldovei, unde AUR a fost foarte activ, probabil că s-a întâlnit și Simion cu el. E mai probabil să fi întâlnit decât nu, din câte cunosc eu modul în care se face astăzi politică în România”, a afirmat Mitrea.
Critici la adresa partidelor: „Hoții noștri sunt hoți de perspectivă și de supraviețuire”
Miron Mitrea a criticat și felul în care partidele prezintă diferit situații similare, în funcție de apartenența politică a celor implicați.
El a invocat, în acest context, controversa privind expresia „mită de supraviețuire”, precum și un împrumut de 350 de milioane despre care a spus că este discutat la București. Mitrea a susținut că asemenea decizii sunt descrise drept investiții în dezvoltare pentru unii, dar sunt condamnate ca îndatorare excesivă atunci când vin din partea adversarilor.
„Dacă ei dau mită, e de supraviețuire, dacă dă un adversar, e tragedie”, a afirmat acesta.
În opinia sa, dezbaterea politică se concentrează prea mult pe acuzații și prea puțin pe măsurile pe care ar trebui să le ia un viitor guvern.
„Ei ne dau chestii de genul ăsta cu ăla a furat, ăla a vorbit, ăla n-a făcut, adversarul este un escroc și ai mei sunt niște băieți extraordinari. Hoții noștri sunt hoți de perspectivă și de supraviețuire, hoții lor sunt niște nemernici. Politică absolut penibilă”, a declarat Miron Mitrea.
Reacția lui Mitrea la acuzațiile privind aplicația AUR
Miron Mitrea a fost întrebat despre acuzațiile prezentate potrivit cărora aplicația mobilă a AUR ar permite monitorizarea ilegală a membrilor partidului și accesarea unor date sau funcții ale telefoanelor acestora.
Mitrea a răspuns că, în opinia sa, o aplicație poate fi folosită pentru supraveghere, dar a subliniat că nu știe dacă acest lucru se întâmplă în cazul AUR.
„Sigur că e posibil ca printr-o aplicație pe care ți-o instalezi tu să-ți bagi un spion în casă”, a afirmat el.
Referindu-se concret la partid, Mitrea a adăugat: „Deci e posibil să aibă și partidul. Nu sunt sigur, n-am de unde să știu”.
Miron Mitrea, despre conservatorism și liderii politici
Miron Mitrea a vorbit despre orientarea sa politică și despre importanța liderilor care reprezintă un curent ideologic.
„Eu rămân un conservator. Am fost un social-democrat mai de centru așa. Cred că curentul conservator ar fi bine să revină în Europa și în România”, a declarat acesta.
Mitrea a apreciat că succesul unei asemenea orientări depinde și de oamenii aflați la conducere: „Foarte multe curente politice bune și generoase au fost făcute praf de cei care le-au condus, de liderii nepotriviți”.