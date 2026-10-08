Mircea Abrudean, afaceri la nivel înalt pe bani publici. 372 de contracte fără licitație pentru firmele înființate de liberal
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Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este în mijlocul unui scandal de proporții. Potrivit unei anchete realizate de Jurnalul.ro, două firme pe care liberalul le-a înființat împreună cu un om de afaceri din Cluj au ajuns să primească, începând din 2018, 372 de contracte de la primării și alte instituții publice, în valoare totală de 12,6 milioane de lei. Contractele au fost atribuite direct, fără licitație, iar afacerile cu statul au continuat și după ce Abrudean a ieșit din acționariatul companiilor, la sfârșitul anului 2019. În plus, partenerul său de afaceri a derulat, printr-o altă firmă, contracte publice de încă 2,24 milioane de lei.
Afacerile lui Mircea Abrudean și milioanele de lei obținute din contracte publice
Istoricul de afaceri al actualului președinte al Senatului României, Mircea Abrudean, începe în 2008, când, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la Cluj-Napoca era înființată compania SC SIAB Development SRL.
Denumirea „SIAB” provine de la numele celor doi fondatori ai societății: Mircea Abrudean, politician PNL și apropiat al lui Ilie Bolojan, și omul de afaceri clujean Alexandru Gabriel Simu. Încă de la constituirea firmei, cei doi au împărțit în mod egal capitalul social, deținând câte 50% din părțile sociale. Ambii au fost numiți și administratori ai companiei.
La momentul înființării, obiectul principal de activitate al societății era „activități de consultanță pentru afaceri și management”.
Timp de 11 ani, Mircea Abrudean nu a fost doar asociat al SIAB Development, ci și unul dintre oamenii care au condus efectiv compania. Potrivit CV-ului oficial al actualului președinte al Senatului, în perioada 2008 – octombrie 2019 acesta a ocupat în cadrul societății funcțiile de administrator, director general și manager de proiect.
Conform unei încheieri a Registrului Comerțului din 18 decembrie 2019, Abrudean a decis să își cesioneze cele zece părți sociale deținute în companie către partenerul său de afaceri, Alexandru Gabriel Simu, ieșind astfel din structura acționariatului. În locul său a intrat, cu o participație de 4%, Cristina Alexandra Iuoraș. Aceasta avea să își cesioneze ulterior părțile sociale către același Simu, care a devenit, în cele din urmă, asociat unic al societății.
Contracte de consultanță cu primăriile din Cluj
Deși legătura oficială a lui Mircea Abrudean cu acționariatul SIAB Development s-a încheiat, scriptic, la sfârșitul anului 2019, compania și-a continuat activitatea pe piața contractelor publice, conform Jurnalul.ro.
Potrivit datelor din SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), în perioada 2018–2026, SIAB Development SRL figurează cu 276 de contracte de consultanță, atribuite direct, fără o procedură concurențială de selecție a ofertelor. Valoarea cumulată a acestor contracte se ridică la 7.481.514,45 de lei, cu TVA inclus.
În 2018, pe vremea când Mircea Abrudean deținea încă 50% din companie, SIAB Development a încheiat 16 contracte pentru servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, al iluminatului public, al proiectelor finanțate prin PNDL, GAL sau PNDR.
Printre autoritățile contractante s-au numărat primăriile comunelor Frata, Feleacu, Câțcău, Mintiu-Gherlii, Borșa, Geaca și Cuzdrioara. Valoarea contractelor varia între 5.000 și 80.000 de lei, fără TVA.
În 2019, anul în care Abrudean a ieșit oficial din acționariat, compania a mai obținut 27 de contracte de consultanță, prin atribuire directă, de la Primăria Comunei Călărași, Primăria Comunei Frata, Primăria Comunei Cuzdrioara, Primăria Comunei Viișoara, Primăria Orașului Huedin, Primăria Comunei Bonțida, Primăria Comunei Ceanu Mare, Primăria Comunei Feleacu, Primăria Comunei Mintiu-Gherlii și Școala Gimnazială Tureni.
Un prim contract important cu o administrație din afara județului Cluj apare la 16 februarie 2019, când SIAB Development a încheiat un contract cu Consiliul Județean Suceava, instituție condusă la acel moment de liberalul Gheorghe Flutur, coleg de partid cu Mircea Abrudean.
În total, potrivit datelor analizate, numai în perioada 2018–2019, când Abrudean era încă asociat al companiei, SIAB Development a derulat contracte cu administrații publice în valoare de 1.116.600 de lei, fără TVA.
Activitatea societății a continuat și după ieșirea lui Abrudean din acționariat. În 2020, compania a obținut 11 contracte, în valoare totală de 365.600 de lei fără TVA. În 2021 au urmat 59 de contracte, în valoare de 829.600 de lei fără TVA, iar în 2022 alte 67 de contracte, în valoare de 1.136.700 de lei fără TVA.
În 2023, SIAB Development a mai încheiat 66 de contracte prin atribuire directă, în valoare de 1.590.555 de lei fără TVA. În 2024 au fost alte 23 de contracte, în valoare de 808.000 de lei fără TVA.
În ultimii doi ani, numărul contractelor raportate în SEAP a scăzut. În 2025, compania a figurat cu opt contracte, în valoare de 291.793,39 de lei fără TVA, iar în 2026, până în luna octombrie, cu alte patru contracte, în valoare totală de 140.900 de lei fără TVA.
A doua companie fondată de Abrudean și Simu: alte milioane de lei din bani publici
SIAB Development nu este însă singura companie înființată de Mircea Abrudean împreună cu Alexandru Gabriel Simu care a ajuns să deruleze contracte cu instituții publice.
La 16 martie 2011, tot la Cluj-Napoca, era înființată SC Napotech Proiect SRL, cu obiect de activitate „activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea”.
Și de această dată, fondatorii au fost Mircea Abrudean și Alexandru Gabriel Simu. Cei doi au deținut câte 50% din capitalul social și au avut calitatea de administratori ai societății.
Abrudean a rămas în structura acționariatului timp de aproximativ șapte ani, până la 18 decembrie 2019, când și-a cesionat părțile sociale către Alexandru Gabriel Simu. În locul său a intrat, pentru o perioadă scurtă, Răzvan Florin Chiorean. Ultima înregistrare identificată la Registrul Comerțului, din 6 iulie 2021, îl indică pe Alexandru Gabriel Simu drept asociat unic.
Și Napotech Proiect a avut o activitate consistentă în relația cu administrația publică.
Potrivit datelor SEAP, societatea figurează cu 96 de contracte atribuite direct, în valoare cumulată de 5.192.808,95 de lei cu TVA inclus.
În 2018, compania a primit opt contracte, în valoare de 400.750 de lei fără TVA. În 2019 au fost cinci contracte, în valoare de 434.500 de lei fără TVA, iar în 2020 alte șapte contracte, de 283.560 de lei fără TVA.
Anul 2021 a reprezentat vârful acestei activități: Napotech Proiect a obținut 52 de contracte, în valoare totală de 2.231.495 de lei fără TVA.
În 2022 au urmat 11 contracte, în valoare de 401.000 de lei fără TVA, iar în 2023 alte șapte contracte, în valoare de 365.900 de lei fără TVA.
În 2025, compania a mai obținut cinci contracte, în valoare totală de 226.500 de lei fără TVA, iar în 2026 figurează, până în prezent, cu un singur contract, în valoare de 20.000 de lei fără TVA.
SAG Investment, companie din cercul de afaceri al lui Alexandru Simu
Legăturile de afaceri nu se limitează la cele două companii înființate împreună de Mircea Abrudean și Alexandru Gabriel Simu, spun jurnaliștii de la Jurnalul.ro.
Tot la Cluj-Napoca, Simu a înființat, la 6 octombrie 2016, SC SAG Investment SRL, unde a avut calitatea de asociat unic și administrator.
Societatea avea inițial ca obiect de activitate „activități imobiliare cu bunuri proprii”. Ulterior, potrivit unei încheieri a Registrului Comerțului, obiectul principal de activitate a fost modificat în „activități de consultanță pentru afaceri și management”.
SAG Investment apare, la rândul său, în baza de date SEAP cu 41 de contracte încheiate cu administrații publice locale, în valoare totală de 2.239.746,6 lei cu TVA inclus. Și în acest caz, contractele au fost atribuite direct.
În 2018, societatea a obținut un contract în valoare de 128.000 de lei fără TVA. În 2019 au fost două contracte, de 24.000 de lei fără TVA, iar în 2020 alte trei contracte, în valoare de 28.500 de lei fără TVA.
În 2021, SAG Investment a mai primit patru contracte, în valoare de 40.600 de lei fără TVA. În 2022, activitatea a crescut semnificativ: 14 contracte, cu o valoare cumulată de 970.740 de lei fără TVA.
În 2023 au fost înregistrate alte nouă contracte, în valoare de 405.300 de lei fără TVA, iar în 2024, opt contracte, în valoare de 285.000 de lei fără TVA.
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