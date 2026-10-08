Mircea Abrudean, afaceri la nivel înalt pe bani publici. 372 de contracte fără licitație pentru firmele înființate de liberal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 09:44

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este în mijlocul unui scandal de proporții. Potrivit unei anchete realizate de Jurnalul.ro, două firme pe care liberalul le-a înființat împreună cu un om de afaceri din Cluj au ajuns să primească, începând din 2018, 372 de contracte de la primării și alte instituții publice, în valoare totală de 12,6 milioane de lei. Contractele au fost atribuite direct, fără licitație, iar afacerile cu statul au continuat și după ce Abrudean a ieșit din acționariatul companiilor, la sfârșitul anului 2019. În plus, partenerul său de afaceri a derulat, printr-o altă firmă, contracte publice de încă 2,24 milioane de lei.

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