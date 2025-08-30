Tucă: „Nicușor e inapt pentru funcția de președinte!”

„România este un fel de pașalâc pro-european cu ghilimele de rigoare... unde Bolojan, adică primii doi oameni din stat Ilie Bolojan și Nicușor Dan nu fac altceva decât să execute ordinele de la Bruxelles, de la Paris, eventual de la Berlin. Ceea ce fac ei nu are nicio legătură cu votul dat de români, nu mai vorbesc de votul acela anulat.

El este inapt pentru funcția de președinte. Trebuie cineva să-l oprească pe cărările astea de munte și să-i dea două palme... și să-l pună să stea jos, să-i spună: Nicușor au fost alegerile prezidențiale și tu le-ai câștigat. El e în continuare într-o campanie electorală și vrea să devină președinte al României. Să-l oprească cineva și să-i spună: domnu`Nicușor, Nicule, Nicușoare, ești președinte, ai ajuns președinte.

Știu că nu-ți vine să crezi pentru că n-ai nicio legătură nici măcar cu ăia care te-au ales... pentru că și ăștia care l-au ales, de bucureșteni vorbesc, sa le dea Dumnezeu multă sănătate, dar multă-multă sănătate...că după ce l-au ales o dată la Primăria Capitalei, văzând marile realizări, mărețele realizări...pe aici nu l-am văzut că se filma...

El se filmează acolo unde vrea... cu copii, exploatează copiii vorba lui Ion Cristoiu, și după ce l-au votat bucureștenii, să le dea Dumnezeu încă o dată - multă, multă, sănătate, l-au votat și a doua oară. Și au votat si un referendum pentru acest Nicușor Dan, total inapt pentru funcția de președinte.

Românii nu au înțeles nimic din ce li se întâmplă din momentul în care au fost anulate alegerile și sunt cuminți și așteaptă să vină factura de 2 sau de 3 ori mai mare la curentul electric. Avem cel mai mare preț la curentul electric din Europa.”, a zis jurnalistul Marius Tucă la Realitatea PLUS.