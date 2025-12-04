Solicitarea lui Daniel Zamfir survine audierii în Comisia economică a Senatului a unor specialiști care au prezentat cauzele tehnice de la barajul Paltinu care au condus la sistarea alimentării cu apă.



”Am solicitat această audiere la Comisia economică a Senatului tocmai pentru că am ajuns într-o situație critică. Sunt peste 100.000 de oameni care astăzi nu au apă potabilă. Am auzit zilele trecute o solicitare a doamnei ministru al Mediului de demisie a doi directori din cadrul structurii Ministerului Mediului. Am dorit să vedem care a fost implicația domniilor lor și care este vina imputată în legătură cu acțiunea pe care trebuiau să o întreprindă. După două ore jumate de discuții, lucrurile s-au limpezit din punctul nostru de vedere. Toată lumea de la nivelul Ministerului Mediului știa foarte bine ce se întâmplă la Barajul Paltinu. Așadar, doamna ministru a mințit cu bună-știință", a afirmat Zamfir, membru al Comisiei economice, după audiere.



Liderul senatorilor PSD consideră că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și directorul general al Administrației Naționale "Apele Române", Florin Ghiță, trebuie demiși.



"Așadar, PSD nu mai cere, și vă asigur, demisia doamnei ministru. Din acest moment, răspunderea este strict la prim-ministru, care are, în momentul ăsta, toate elementele pe masă. Dacă domnul Bolojan, în continuare, cauționează un ministru care în acest moment este lipsit de orice autoritate, acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, cum nu le mai poate gestiona nici președintele Ghiță (n.r. - directorul general al Administrației Naționale "Apele Române", Florin Ghiță)... Așadar, de urgență, cei doi pe care i-am menționat, doamna Buzoianu și președintele Autorității Naționale Apele Române, trebuie să plece urgent din funcție. Și, repet, nu mai este doar decizia doamnei ministru de a demisiona, este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe doamna ministr", a adăugat Zamfir.

