Marius Tucă: Nicușor Dan este în continuare în campanie electorală și după 100 de zile de mandat

Chiar și la 100 de zile de mandat, Nicușor Dan pare că a rămas în continuare într-o campanie electorală prelungită. Este concluzia jurnalistului Marius Tucă făcută în exclusivitate la Realitatea PLUS. Gazetarul susține că președintele vrea să își mențină imaginea de „candidat perfect”. 

"România, în acest moment, este condusă de un drumeț care nu face altceva decât să meargă pe coclauri și care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în România. Nu e în niciun fel România onestă, e România pădurilor, a lacurilor. Un drumeț foarte șmecher, inapt total pentru funcția de președinte, din ce am văzut în aceste trei luni. Un președinte care are în permanență după el 4-5 oameni care îl filmează, inclusiv cu drone.

El e în continuare într-o campanie electorală și vrea să arate, și vrea să devină președintele României. Să-l oprească cineva", a declarat Marius Tucă, în direct la Realitatea Plus..