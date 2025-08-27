"România, în acest moment, este condusă de un drumeț care nu face altceva decât să meargă pe coclauri și care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în România. Nu e în niciun fel România onestă, e România pădurilor, a lacurilor. Un drumeț foarte șmecher, inapt total pentru funcția de președinte, din ce am văzut în aceste trei luni. Un președinte care are în permanență după el 4-5 oameni care îl filmează, inclusiv cu drone.

El e în continuare într-o campanie electorală și vrea să arate, și vrea să devină președintele României. Să-l oprească cineva", a declarat Marius Tucă, în direct la Realitatea Plus..