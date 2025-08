"Si in continuare - dupa ce regimul Bolojan-Nicusor, acest regim a ajuns la putere si are toata puterea, are toate institutiile statului - nu stiu daca i-a mai ramas vreo gradinita, ceva, vreo scoala, vreun circ, eventual, Circul de stat. Cu toate astea, tinta numarul 1, apropo de tot ce se intampla in Romania, este Calin Georgescu.

Presa platita de carea vorbeam - si vii, adica nu spui nimic despre faptul ca nu s-a dus Bolojan acolo, ca nu s-a dus Nicusor, care a spus ca nu e obligatia lui sa mearga la inundatii.

Si s-a dus unu\" Calin Georgescu, persoana fizica. Nimeni, daca vreti, in momentul asta ca nu mai are nicio functie. Si tot pe asta il injuri de trei zile 24 de ore din 24. Dupa asta, n-a fost de ajuns ca a fost injurat 3 zile si 3 nopti. L-au chemat la Parchet. Nici asta n-a fost de ajuns. L-au chemat inca o data la Politie. Eu n-am vazut in viata mea, din 89 incoace, cineva sa fie hingherit in felul asta", a declarat Marius Tuca.