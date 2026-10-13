Marius Budăi critică austeritatea lui Bolojan: "Stabilitate pentru cine? E timpul unei guvernări responsabile"

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică dur politicile economice promovate de premierul interimar Ilie Bolojan, pe care le consideră responsabile pentru creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare. Într-un mesaj publicat marți, pe Facebook, social-democratul afirmă că, deși Bolojan a promis stabilitate, românii se confruntă cu scumpiri, iar salariul mediu net a scăzut cu 132 de lei într-o singură lună.
În mesajul transmis în mediul online, Marius Budăi invocă o rată a inflației de 6,61%, scumpirea chiriilor cu aproape 40% și creșterea prețului motorinei cu peste 37%. În opinia sa, aceste evoluții reflectă efectele politicilor de austeritate și pun presiune asupra bugetelor familiilor.
„Domnul Bolojan a promis stabilitate, dar românii au ajuns să plătească tot mai mult pentru tot mai puțin”, a declarat fostul ministru al Muncii. Budăi susține că efectele măsurilor economice sunt resimțite direct de populație, în condițiile în care cheltuielile pentru locuire, combustibil și alte necesități continuă să apese asupra veniturilor.
„Facturile nu scad, chiria nu așteaptă, iar rezervorul nu se umple cu discursuri despre responsabilitate. Dacă aceasta este stabilitatea promisă, atunci întrebarea este simplă: stabilitate pentru cine?”, a mai afirmat social-democratul.
Austeritatea, criticată de Marius Budăi: „Sacrificii fără sfârșit”
Mai mult decât atât, social-democratul afirmă că PSD s-a delimitat de politicile promovate de Ilie Bolojan deoarece nu putea susține în continuare o direcție economică ale cărei costuri sunt suportate de cetățeni. În plus, Budăi consideră că responsabilitatea guvernării presupune nu doar disciplină bugetară, ci și evaluarea efectelor măsurilor adoptate și schimbarea celor care nu produc rezultatele așteptate.
„Responsabilitatea nu înseamnă să le ceri oamenilor sacrificii fără sfârșit, ci să recunoști unde ai greșit și să schimbi măsurile care nu dau rezultate”, a arătat fostul ministru al Muncii.
În opinia sa, România are nevoie de echilibru în finanțele publice, dar și de investiții, locuri de muncă, consum și venituri care să le permită oamenilor să trăiască decent. Totodată, Budăi spune că austeritatea nu trebuie să devină un obiectiv în sine, iar scăderea nivelului de trai nu poate fi prezentată drept un succes al reformei.
Ce așteptări are fostul ministru al Muncii de la viitorul Guvern
Marius Budăi afirmă, în context, că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, susținut de o majoritate parlamentară clară și bazat pe un program economic credibil. Potrivit acestuia, viitorul Executiv ar trebui să își asume responsabilitatea pentru buget și guvernare și să adopte măsuri concrete pentru redresarea economiei.
„Acum, România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, susținut de o majoritate parlamentară clară, cu un program economic credibil și cu o direcție diferită. Un guvern care să își asume bugetul, guvernarea și măsuri concrete pentru redresarea economiei.
Românii au plătit deja prețul austerității. Este timpul să vadă și rezultatele unei guvernări responsabile”, a conchis fostul ministru al Muncii.
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