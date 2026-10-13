Marius Budăi critică austeritatea lui Bolojan: "Stabilitate pentru cine? E timpul unei guvernări responsabile"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 18:01

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi critică dur politicile economice promovate de premierul interimar Ilie Bolojan, pe care le consideră responsabile pentru creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare. Într-un mesaj publicat marți, pe Facebook, social-democratul afirmă că, deși Bolojan a promis stabilitate, românii se confruntă cu scumpiri, iar salariul mediu net a scăzut cu 132 de lei într-o singură lună.

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