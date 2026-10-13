Nicușor Dan, invitat de regele Salman la summitul UE–Golf din Arabia Saudită

Președintele Nicușor Dan a primit o invitație din partea regelui Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite pentru a participa la cel de-al doilea summit dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Reuniunea este programată pe 24 octombrie 2026, în Arabia Saudită, și va aduce la aceeași masă lideri din cele două regiuni.
Invitația pentru Nicușor Dan a fost înmânată la Palatul Cotroceni
Mesajul scris al suveranului saudit a fost transmis luni, 12 octombrie, în cadrul unei întrevederi la Palatul Cotroceni. Ambasadorul Arabiei Saudite în România, Khalid bin Eid Al-Shammari, i-a înmânat invitația consilierului prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, conform Arab News.
Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat și relațiile dintre România și Arabia Saudită. Pe agenda întâlnirii s-au aflat teme de interes comun și posibilitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale și regionale, potrivit informațiilor publicate de presa saudită.
Relatarea despre transmiterea invitației nu precizează dacă președintele Nicușor Dan și-a confirmat participarea la summit.
Liderii UE și ai celor șase state din Golf, așteptați la reuniune
La summit sunt așteptați liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și ai celor șase țări care formează Consiliul de Cooperare al Golfului: Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite.
Președintele Consiliului European, António Costa, va coprezida reuniunea din partea UE. Uniunea Europeană va fi reprezentată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Întâlnirea urmărește aprofundarea parteneriatului dintre cele două regiuni. Printre temele propuse pentru discuții se numără securitatea regională, energia, comerțul și cooperarea economică, potrivit unei scrisori de invitație a lui António Costa, consultată de publicația The National.
Al doilea summit UE–Consiliul de Cooperare al Golfului
Reuniunea din Arabia Saudită continuă dialogul la nivel înalt început la primul summit UE–Golf, organizat la Bruxelles, pe 16 octombrie 2024. Relațiile dintre cele două organizații au la bază un acord de cooperare încheiat în 1989.