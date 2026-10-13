Nicușor Dan, invitat de regele Salman la summitul UE–Golf din Arabia Saudită

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 10:09

Președintele Nicușor Dan a primit o invitație din partea regelui Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite pentru a participa la cel de-al doilea summit dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Reuniunea este programată pe 24 octombrie 2026, în Arabia Saudită, și va aduce la aceeași masă lideri din cele două regiuni.

Distribuie articolul