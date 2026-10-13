Ce soluții vede Traian Băsescu pentru depășirea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”

Publicat 13 oct. 2026, 14:11 Actualizat 13 oct. 2026, 14:14

În plină dezbatere privind șansele premierului desemnat Luca Niculescu de a obține votul de învestitură în Parlament, fostul președinte Traian Băsescu intervine cu un mesaj tranșant. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta susține că România a ajuns într-un punct în care mai există doar două variante pentru formarea unui guvern stabil: o largă coaliție de uniune națională sau organizarea de alegeri anticipate.

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