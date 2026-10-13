Ce soluții vede Traian Băsescu pentru depășirea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”

În plină dezbatere privind șansele premierului desemnat Luca Niculescu de a obține votul de învestitură în Parlament, fostul președinte Traian Băsescu intervine cu un mesaj tranșant. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta susține că România a ajuns într-un punct în care mai există doar două variante pentru formarea unui guvern stabil: o largă coaliție de uniune națională sau organizarea de alegeri anticipate.
Mesajul lui Traian Băsescu vine într-un moment în care negocierile dintre partide continuă, iar incertitudinea politică pune presiune pe agenda guvernamentală și pe marile dosare economice. În opinia fostului președinte, prioritatea este ieșirea rapidă din blocajul politic, indiferent de formula care va fi aleasă.
Traian Băsescu: „Au mai rămas doar două soluții”
Într-o postare publicată pe Facebook, fostul președinte a afirmat că variantele pentru depășirea crizei politice s-au redus semnificativ.
„Doar o părere! Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate:
Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri;
Guvern format în urma alegerilor anticipate.
Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării. Ne place sau nu, asta e!”, a transmis Traian Băsescu.
Dezbaterea privind viitorul Guvernului se intensifică
Intervenția fostului șef al statului are loc pe fondul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare în jurul premierului desemnat Luca Niculescu. În ultimele zile au apărut tot mai multe semne de întrebare privind capacitatea acestuyia de a convinge principalele partidului să-i acorde voturile necesare învestirii.
În acest context, scenariul unui guvern de largă coaliție, dar și cel al alegerilor anticipate, sunt invocate tot mai frecvent în dezbaterea politică.