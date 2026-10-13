Nicușor Dan, anunț important pentru românii din Ucraina! Zelenski a schimbat legea educației. Ce se întâmplă cu școlile românești

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 oct. 2026, 15:45

Președintele Nicușor Dan a salutat marți, 13 octombrie, decizia liderului ucrainean Volodimir Zelenski de a promulga modificările legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă. Schimbările aduc noi garanții pentru folosirea limbilor minorităților în școli, însă România vrea să se asigure că elevii români din Ucraina vor putea continua să învețe în limba lor și la liceu. Șeful statului a anunțat că discuțiile cu autoritățile de la Kiev vor continua.

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