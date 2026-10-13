Nicușor Dan, anunț important pentru românii din Ucraina! Zelenski a schimbat legea educației. Ce se întâmplă cu școlile românești

Președintele Nicușor Dan a salutat marți, 13 octombrie, decizia liderului ucrainean Volodimir Zelenski de a promulga modificările legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă. Schimbările aduc noi garanții pentru folosirea limbilor minorităților în școli, însă România vrea să se asigure că elevii români din Ucraina vor putea continua să învețe în limba lor și la liceu. Șeful statului a anunțat că discuțiile cu autoritățile de la Kiev vor continua.
Zelenski a promulgat noua lege privind educația minorităților. Reacția lui Nicușor Dan
Președintele României a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că noile prevederi legislative reprezintă un pas important pentru protejarea drepturilor minorităților naționale din Ucraina. Modificările se referă în special la limbile minorităților care sunt recunoscute drept limbi oficiale ale Uniunii Europene, categorie în care se încadrează și limba română.
Anunțul vine după o perioadă în care viitorul școlilor românești din Ucraina a provocat îngrijorare în rândul comunităților românești. Reorganizarea sistemului de învățământ din țara vecină a ridicat semne de întrebare privind posibilitatea copiilor de a-și continua studiile în limba maternă, în special la nivel liceal.
Nicușor Dan consideră că modificările promulgate de Zelenski consolidează cadrul legal pentru educația minorităților, fără să elimine rolul limbii ucrainene în sistemul de învățământ. Totodată, șeful statului a legat această decizie de procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.
„Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm”, a transmis Nicușor Dan.
Elevii români ar putea folosi limba maternă și în afara orelor de curs
Una dintre schimbările importante evidențiate de președintele României privește folosirea limbii materne în interiorul unităților de învățământ. Potrivit noilor prevederi, elevii care aparțin minorităților naționale vor putea utiliza limba maternă și în alte situații, nu doar în timpul lecțiilor.
„Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor”, a precizat Nicușor Dan.
Pentru comunitățile românești din Ucraina, această schimbare este importantă deoarece folosirea limbii române în mediul școlar contribuie la păstrarea identității și a legăturii dintre generații. Cu toate acestea, autoritățile de la București vor să urmărească și modul în care noile prevederi vor fi aplicate. Președintele a anunțat că România va continua colaborarea cu reprezentanții comunității românești și cu autoritățile ucrainene, astfel încât drepturile prevăzute de lege să fie respectate și în practică.
România vrea ca elevii români din Ucraina să poată învăța în limba maternă și la liceu
Unul dintre principalele obiective ale Bucureștiului rămâne păstrarea posibilității de a studia în limba română inclusiv la nivel liceal. Nicușor Dan a transmis că discuțiile cu autoritățile ucrainene vor continua tocmai pentru a se asigura că elevii români nu vor pierde acest drept odată cu reorganizarea sistemului de educație. Președintele a subliniat că problema nu se rezumă la modificarea unor legi, ci privește viața de zi cu zi a familiilor românești din Ucraina. Pentru acestea, școala în limba maternă reprezintă și o modalitate de a transmite mai departe limba și cultura română.
„Pentru etnicii români din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații”, a declarat Nicușor Dan.
Șeful statului a reiterat că apărarea drepturilor românilor din afara granițelor rămâne o prioritate pentru România. În acest sens, Bucureștiul va continua dialogul cu Kievul pentru ca noile prevederi legislative să fie aplicate efectiv, iar elevii din comunitățile românești să aibă posibilitatea de a studia în limba maternă pe tot parcursul școlarizării, inclusiv la liceu.