Lideri PSD, apel de ultimă oră înainte ca guvernul Luca Niculescu să fie votat de parlamentari

Publicat 13 oct. 2026, 14:43 Actualizat 13 oct. 2026, 14:45

Lideri PSD fac un apel de ultimă oră înainte ca guvernul Luca Niculescu să fie votat de parlamentari. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, spune că social-democrații ar vota executivul dacă premierul desemnat va include în programul de guvernare măsurile de relansare economică propuse de PSD. Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședintele PSD, susține că în momentul de față singura soluție este refacerea coaliției.

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