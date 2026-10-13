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Politica· 1 min citire
Lideri PSD, apel de ultimă oră înainte ca guvernul Luca Niculescu să fie votat de parlamentari
Publicat13 oct. 2026, 14:43
Actualizat13 oct. 2026, 14:45
Lideri PSD fac un apel de ultimă oră înainte ca guvernul Luca Niculescu să fie votat de parlamentari. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, spune că social-democrații ar vota executivul dacă premierul desemnat va include în programul de guvernare măsurile de relansare economică propuse de PSD. Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședintele PSD, susține că în momentul de față singura soluție este refacerea coaliției.
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