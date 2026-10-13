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Politica· 1 min citire

Lideri PSD, apel de ultimă oră înainte ca guvernul Luca Niculescu să fie votat de parlamentari

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 oct. 2026, 14:43
Actualizat13 oct. 2026, 14:45

Lideri PSD fac un apel de ultimă oră înainte ca guvernul Luca Niculescu să fie votat de parlamentari. Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, spune că social-democrații ar vota executivul dacă premierul desemnat va include în programul de guvernare măsurile de relansare economică propuse de PSD. Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședintele PSD, susține că în momentul de față singura soluție este refacerea coaliției.

"Noi reprezentăm 127 de parlamentari, respectiv 127 de voturi din totalul de 233. Mai este nevoie de un număr important de voturi, care trebuie să vină din partea partidelor care își asumă guvernarea împreună cu noi, dacă va fi cazul. Noi, cei din PSD, suntem dispuși să acceptăm măsuri foarte serioase de relansare economică, în condițiile în care noul premier desemnat va include pe agenda sa și în programul de guvernare cele 10 măsuri prin care ne dorim să relansăm economia Românie," a afirmat fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

"Apelul meu este ca, în primul rând, cei de la PNL să treacă peste viziunea aceasta a unui singur om. PNL-ul este mai mult decât un singur om. O refacere a coaliției este cel mai de bun-simț lucru pe care toți actorii politici îl pot face în momentul de față. Un guvern fără o susținere largă parlamentară este un guvern căruia nu i-aș da mai mult de șase luni de viață," a afirmat și prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu.

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