Luca Niculescu, despre prezența PNL în Executiv: „Poziția PNL, clară prin vocea lui Bolojan. Mai sunt și alte soluții”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 12 oct. 2026, 23:27

Premierul desemnat Luca Niculescu spune că negocierile pentru formarea unui guvern sunt îngreunate de neîncrederea dintre partide, dar că discuțiile cu liderii politici continuă. El își dorește un executiv susținut de o majoritate solidă și transparentă, fără să excludă alte formule: un guvern hibrid, cu reprezentanți ai partidelor și tehnocrați, sau un guvern alcătuit exclusiv din tehnocrați, sprijinit printr-un acord politic.

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