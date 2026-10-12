Luca Niculescu, despre prezența PNL în Executiv: „Poziția PNL, clară prin vocea lui Bolojan. Mai sunt și alte soluții”

Premierul desemnat Luca Niculescu spune că negocierile pentru formarea unui guvern sunt îngreunate de neîncrederea dintre partide, dar că discuțiile cu liderii politici continuă. El își dorește un executiv susținut de o majoritate solidă și transparentă, fără să excludă alte formule: un guvern hibrid, cu reprezentanți ai partidelor și tehnocrați, sau un guvern alcătuit exclusiv din tehnocrați, sprijinit printr-un acord politic.
În intervenția sa, Niculescu a subliniat că prioritatea este constituirea unui guvern înainte de venirea iernii. El a invocat atât nevoile țării, cât și importanța unei soluții politice clare pentru credibilitatea României pe plan internațional.
Luca Niculescu: Neîncrederea dintre partide complică negocierile
Niculescu a explicat că rolul său nu este să elimine divergențele dintre formațiunile politice, ci să contribuie la găsirea unei soluții pentru formarea executivului.
„Există o doză mare de neîncredere între ele și dacă ar fi existat soluții simple, nu s-ar fi ajuns la mine. Adică, în mod normal, politica este făcută de politicieni”, a declarat el la un post TV.
Referindu-se la propria desemnare, Niculescu a descris situația drept una specială. El a arătat că, în mod obișnuit, premierul provine dintr-un partid politic și că actualele discuții se desfășoară într-un context diferit.
Potrivit declarațiilor sale, negocierile au continuat după discuțiile de joi, iar contactele telefonice cu liderii politici au loc zilnic. Niculescu a precizat însă că nu poate face publice toate detaliile, invocând confidențialitatea negocierilor.
Ce variante de guvern ia în calcul Luca Niculescu
Prima opțiune prezentată de Niculescu este un guvern în care să se implice cât mai multe partide, susținut de o majoritate parlamentară solidă.
„Într-adevăr, mi-ar plăcea să am o majoritate solidă, transparentă și cât mai multe partide care se angajează în acest guvern”, a spus el.
Totuși, acesta a subliniat că o asemenea formulă nu este singura posibilitate. În intervenția sa, a menționat poziția exprimată de PNL prin Ilie Bolojan, precizând că discuțiile continuă.
„PNL a spus-o prin vocea domnului Bolojan destul de clar. Noi continuăm discuțiile, dar nu cred sincer...
Nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă, dar mai sunt și alte soluții.”, a spus Luca Niculescu.
O altă variantă ar fi un guvern hibrid, care să reunească reprezentanți ai unuia sau a două partide și specialiști fără apartenență politică.
„Poți să ai un guvern hibrid”, a afirmat Niculescu, explicând că dintr-un asemenea executiv ar putea face parte și „câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării”.
El a prezentat și posibilitatea unui guvern format exclusiv din tehnocrați. În acest caz, partidele ar trebui să ajungă la un acord asupra unor obiective esențiale, precum adoptarea bugetului și evitarea unor măsuri parlamentare care ar putea dezechilibra țara.
Niculescu a recunoscut că aceste formule alternative ar fi mai fragile decât un executiv susținut de o majoritate solidă.
„Haideți să facem un guvern. Suntem de prea multă vreme fără guvern”
Dincolo de formula politică aleasă, Niculescu a insistat că formarea executivului trebuie să fie prioritatea negocierilor.
„Haideți să facem un guvern. Suntem de prea multă vreme fără guvern”, a transmis el.
În opinia sa, apropierea iernii face necesară găsirea unei soluții, chiar dacă relațiile dintre partide sunt marcate de neîncredere acumulată în timp.
Niculescu a legat constituirea unui guvern și de predictibilitatea României în relația cu partenerii externi și cu piețele financiare.
„Ne-ar ajuta și pentru predictibilitatea și credibilitatea României pe plan internațional. Încă o dată, noi depindem foarte mult de finanțările de pe piețele internaționale”, a declarat el.
În acest context, Niculescu a susținut că o soluție clară și transparentă, cu un prim-ministru cunoscut în cercurile internaționale, ar conta pentru credibilitatea țării, inclusiv în cazul unui premier tehnocrat.