Kelemen Hunor: „Nu la UDMR este cheia rezolvării actualei crize politice!”

Kelemen Hunor respinge ideea că UDMR ar deține cheia deblocării crizei politice și susține că formațiunea a fost, în cei 36 de ani de activitate, parte a soluțiilor politice, fără să fie vreodată singurul actor capabil să asigure o majoritate parlamentară.
Kelemen Hunor anunță că UDMR va susține guvernul propus de Luca Niculescu: „Important este să punem capăt blocajului politic”
UDMR se declară pregătită să voteze un guvern condus de Luca Niculescu, indiferent dacă acesta va fi unul tehnocrat sau va fi format în jurul PSD. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, afirmă că Uniunea este dispusă inclusiv să încheie un acord de susținere pentru proiectele guvernamentale, cu condiția existenței unui dialog pe temele importante pentru economie și societate.
Într-o declarație privind negocierile politice din ultimele luni, Kelemen Hunor a respins ideea că deblocarea actualei crize ar depinde exclusiv de UDMR. El a susținut că, de-a lungul celor 36 de ani de activitate politică, formațiunea a participat la găsirea unor soluții, fără să fie însă singurul actor capabil să asigure o majoritate parlamentară.
Liderul UDMR a precizat că, după mai bine de cinci luni de discuții săptămânale cu toate părțile implicate și de negocieri asupra mai multor variante, Uniunea își anunță disponibilitatea de a susține formula guvernamentală propusă de Luca Niculescu.
Susținere pentru guvern, dar și pentru proiectele economice
Poziția exprimată de Kelemen Hunor nu se limitează la votul de învestitură. UDMR este pregătită să semneze și un acord de susținere pentru proiectele viitorului Executiv, de la rectificarea bugetară și legea salarizării până la bugetul pentru anul viitor.
Potrivit liderului Uniunii, sprijinul ar putea viza și alte măsuri menite să contribuie la relansarea economică, stabilitatea fiscală și acordarea de ajutoare persoanelor aflate în dificultate. Acest sprijin ar urma să fie acordat în condițiile în care premierul solicită implicarea UDMR și poartă discuții cu reprezentanții formațiunii asupra temelor respective.
Miza: formarea unui guvern cu puteri depline
Mesajul lui Kelemen Hunor indică disponibilitatea UDMR de a susține o soluție guvernamentală dincolo de formula politică în care aceasta ar fi construită. Liderul formațiunii pune accentul pe depășirea impasului instituțional și pe adoptarea unor măsuri economice și bugetare.
Kelemen Hunor a afirmat că obiectivul imediat este ca România să aibă un guvern cu puteri depline cât mai repede, ideal chiar vineri sau, cel târziu, luni.
Rămâne de văzut în ce măsură această disponibilitate se va concretiza într-un acord politic și dacă celelalte formațiuni vor susține formula propusă. Declarația UDMR conturează însă o ofertă de sprijin condiționat de dialog, într-un moment în care negocierile trebuie să ducă de la discuții la o formulă guvernamentală funcțională.