Kelemen Hunor: „Nu la UDMR este cheia rezolvării actualei crize politice!”

Publicat 13 oct. 2026, 18:04 Sursă Realitatea net

Kelemen Hunor respinge ideea că UDMR ar deține cheia deblocării crizei politice și susține că formațiunea a fost, în cei 36 de ani de activitate, parte a soluțiilor politice, fără să fie vreodată singurul actor capabil să asigure o majoritate parlamentară.

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