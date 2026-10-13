Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la comisia din Senat. Întâlnirea secretă dinaintea deciziei CCR, în continuare anchetată

Ilie Bolojan nu s-a prezentat nici de această dată în fața comisiei din Senat care anchetează întâlnirea secretă dintre premierul demis și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Cei doi erau așteptați să ofere explicații despre discuția care a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei prevederi legislative care ar putea duce la pierderea mandatului de primar al Timișoarei de către Dominic Fritz. Nici șefa Curții Constituționale nu a participat la audieri.
Comisia pentru constituționalitate din Senat continuă să investigheze întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, desfășurată pe 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Parlamentarii încearcă să stabilească împrejurările în care a avut loc discuția și ce subiecte au fost abordate. Marți, 13 octombrie, Ilie Bolojan nu s-a prezentat la audieri, deși fusese invitat să ofere explicații. Nici Simina Tănăsescu nu a venit în fața parlamentarilor, astfel că membrii comisiei nu au reușit nici de această dată să îi audieze pe cei doi.
Nu este prima absență a fostului premier de la aceste audieri. Atât Bolojan, cât și președinta CCR au mai lipsit de la ședințele în care erau așteptați să răspundă întrebărilor parlamentarilor.
Întâlnirea secretă a avut loc cu trei zile înainte de decizia CCR în cazul Dominic Fritz
Controversa a izbucnit după ce s-a aflat că Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu s-au întâlnit pe 14 august, cu numai trei zile înainte de o decizie importantă a Curții Constituționale. Pe 17 august, judecătorii CCR au declarat constituțională o prevedere din Legea integrității privind încetarea mandatelor aleșilor pentru care există constatări definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, în condițiile prevăzute de lege.
Decizia îl vizează inclusiv pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, al cărui mandat ar putea înceta dacă prevederea intră în vigoare și sunt îndeplinite condițiile legale. În acest context, întâlnirea dintre fostul premier și președinta CCR a stârnit controverse, iar parlamentarii au cerut clarificări privind natura discuțiilor. Deși cei doi au susținut anterior că nu au discutat despre dosarele aflate pe agenda Curții Constituționale, membrii comisiei vor să stabilească exact în ce împrejurări a avut loc întrevederea. Ancheta parlamentară continuă, iar Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu urmează să fie invitați din nou pentru a oferi explicații.