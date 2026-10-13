Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la comisia din Senat. Întâlnirea secretă dinaintea deciziei CCR, în continuare anchetată

Publicat 13 oct. 2026, 15:38 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan nu s-a prezentat nici de această dată în fața comisiei din Senat care anchetează întâlnirea secretă dintre premierul demis și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Cei doi erau așteptați să ofere explicații despre discuția care a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra unei prevederi legislative care ar putea duce la pierderea mandatului de primar al Timișoarei de către Dominic Fritz. Nici șefa Curții Constituționale nu a participat la audieri.

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