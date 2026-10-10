Marcel Ciolacu acuză un dezastru economic după guvernarea Bolojan: „Mai săracă, mai îndatorată și mai singură în UE”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 oct. 2026, 19:50

Fostul premier Marcel Ciolacu acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a provocat o deteriorare puternică a economiei, susținând că România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la scădere economică și înregistrează cea mai mare inflație de pe continent.

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