Marcel Ciolacu acuză un dezastru economic după guvernarea Bolojan: „Mai săracă, mai îndatorată și mai singură în UE”

Fostul premier Marcel Ciolacu acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a provocat o deteriorare puternică a economiei, susținând că România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la scădere economică și înregistrează cea mai mare inflație de pe continent.
Într-un mesaj publicat sâmbătă, 10 octombrie, pe Facebook, Marcel Ciolacu a criticat măsurile de austeritate ale guvernării Bolojan, pe care le consideră responsabile pentru problemele economice ale țării. Fostul premier susține că România a trecut de la una dintre cele mai bune evoluții economice din Uniunea Europeană la o scădere puternică, iar efectele sunt resimțite atât de pensionari și angajați, cât și de mediul de afaceri.
Marcel Ciolacu, atac la Ilie Bolojan: „România a ajuns pe locul 1 la scădere economică!”
Marcel Ciolacu a comparat situația economică actuală cu cea de la finalul mandatului său de prim-ministru. Acesta susține că, atunci când a plecat de la conducerea Guvernului, România ocupa locul al doilea în Uniunea Europeană la creștere economică, în timp ce, după măsurile adoptate de Ilie Bolojan, țara ar fi ajuns pe primul loc la scădere economică.
„Când am predat mandatul de premier, România era pe locul 2 în UE la creștere economică. Cu Bolojan prim-ministru, a ajuns pe locul 1 la scădere economică!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.
Fostul premier consideră că politica economică a guvernării Bolojan a afectat direct nivelul de trai al românilor. Printre problemele reclamate se numără reducerea puterii de cumpărare a salariaților și pensionarilor, scăderea consumului și diminuarea investițiilor străine. Ciolacu atrage atenția și asupra creșterii șomajului în rândul tinerilor, pe care o include printre efectele negative ale măsurilor economice adoptate.
România, mai săracă și mai îndatorată, susține fostul premier
Marcel Ciolacu a criticat și rezultatele politicii de austeritate, susținând că sacrificiile cerute populației nu au dus la îmbunătățirea situației economice. Acesta afirmă că, după un an de „sacrificii necesare”, România este „mai săracă, mai îndatorată și mai singură în UE”.
În opinia fostului premier, măsurile adoptate în perioada guvernării Bolojan au pus presiune asupra veniturilor populației, în timp ce economia a continuat să încetinească. Ciolacu susține că inflația ridicată a redus puterea de cumpărare, iar scăderea consumului arată dificultățile cu care se confruntă tot mai mulți români.
Euro a urcat de la 5,03 lei la 5,34 lei, potrivit cifrelor prezentate de Ciolacu
Pentru a-și susține criticile, Marcel Ciolacu a publicat și mai multe infografice în care compară indicatorii economici. Printre cifrele prezentate se află evoluția cursului valutar, fostul premier indicând o creștere a euro de la 5,03 lei, în mai 2026, la 5,34 lei în prezent.
În aceleași grafice, Ciolacu semnalează o scădere a consumului față de anul 2025 și o majorare a datoriei publice, inclusiv ca pondere în Produsul Intern Brut. Acesta consideră că evoluția indicatorilor arată o deteriorare a economiei în perioada guvernării Bolojan și pune sub semnul întrebării rezultatele măsurilor de austeritate.
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