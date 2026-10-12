Luca Niculescu: „Situația este serioasă. Anticipatele întârzie rezolvarea problemelor”. Rectificarea bugetară și formarea guvernului, printre urgențe

Premierul desemnat Luca Niculescu avertizează că situația economică este serioasă și susține că formarea unui guvern cu puteri depline este necesară pentru adoptarea unor măsuri urgente. Acesta a indicat drept priorități rectificarea bugetară, protejarea persoanelor vulnerabile în contextul problemelor din energie și pregătirea unui buget credibil pentru anul viitor.
Potrivit declarațiilor sale, evaluarea situației a inclus consultarea datelor macroeconomice și discuții cu Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Mugur Isărescu și alți responsabili.
„Situația e serioasă. Nu vreau să ia cineva ce spun ca pe un motiv de panică, există soluții. Prima e formarea guvernului”, a declarat Luca Niculescu la un post TV.
Rectificarea bugetară, esențială pentru eliminarea blocajelor
Niculescu a susținut că un executiv cu puteri depline trebuie să intervină pentru protejarea celor vulnerabili și să realizeze o rectificare bugetară în următoarele săptămâni. Totodată, acesta a subliniat necesitatea finalizării bugetului pentru anul viitor până la sfârșitul anului, invocând evaluările agențiilor de rating.
„Sunt probleme cu energia, avem nevoie de un guvern care să ia măsuri să-i protejeze pe cei vulnerabili”, a afirmat acesta.
Întrebat despre lipsa fondurilor semnalată la mai multe ministere și despre riscul unor blocaje la plata salariilor sau a furnizorilor, Niculescu a insistat asupra necesității rectificării bugetare. El nu a confirmat explicit că aceste plăți ar urma să fie oprite.
„Rectificarea bugetară este esențială pentru a elimina aceste blocaje”, a spus Niculescu, menționând și problemele legate de combustibil.
„Este esențial să facem această rectificare bugetară rapid”, a adăugat acesta.
Un guvern tehnocrat rămâne o opțiune în negocierile cu partidele
În privința negocierilor pentru formarea executivului, Luca Niculescu a afirmat că toate opțiunile rămân deschise atât timp cât discuțiile continuă.
„Cât timp avem discuții, toate opțiunile sunt pe masă”, a declarat acesta, precizând că ia act de deciziile partidelor și încearcă să construiască o soluție în condițiile existente.
Întrebat dacă un guvern tehnocrat ar putea beneficia de sprijinul partidelor parlamentare, Niculescu a răspuns că această variantă este posibilă, dar fragilă. Declarația nu echivalează cu anunțarea unui acord politic pentru susținerea unei asemenea formule.
„Este o soluție, dar e fragilă”, a afirmat acesta.
Luca Niculescu, despre alegerile anticipate: Ar întârzia rezolvarea problemelor
Niculescu a menționat și varianta alegerilor anticipate, însă a avertizat că aceasta ar prelungi perioada de incertitudine, în condițiile în care problemele economice reclamă măsuri urgente.
„Alegerile anticipate sunt o soluție pentru România, dar ar întârzia și mai mult, iar problemele evocate sunt serioase și nu se mai poate aștepta”, a declarat acesta.