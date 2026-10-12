Luca Niculescu: „Situația este serioasă. Anticipatele întârzie rezolvarea problemelor”. Rectificarea bugetară și formarea guvernului, printre urgențe

Publicat 12 oct. 2026, 21:47 Actualizat 12 oct. 2026, 21:50

Premierul desemnat Luca Niculescu avertizează că situația economică este serioasă și susține că formarea unui guvern cu puteri depline este necesară pentru adoptarea unor măsuri urgente. Acesta a indicat drept priorități rectificarea bugetară, protejarea persoanelor vulnerabile în contextul problemelor din energie și pregătirea unui buget credibil pentru anul viitor.

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