Luca Niculescu, față în față cu Bolojan, la negocierile pentru formarea Guvernului. Ce pretenții au liberalii VIDEO

Premierul desemnat Luca Niculescu se întâlnește joi la prânz cu liderii PNL, la scurt timp după discuțiile purtate cu reprezentanții PSD. Întâlnirea are loc în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, iar Niculescu încearcă să obțină sprijinul liberalilor pentru votul de învestitură din Parlament.
Discuțiile cu PNL vin după întâlnirea cu social-democrații conduși de Sorin Grindeanu, care au transmis că nu vor susține automat viitorul Executiv. PSD cere o schimbare a direcției economice și o majoritate parlamentară asumată.
Luca Niculescu, la negocieri cu liberalii
Premierul desemnat discută cu liderii PNL într-un moment în care configurația viitorului Guvern rămâne incertă. Liberalii urmează să își stabilească poziția după ce vor analiza condițiile puse de PSD pentru susținerea Executivului.
PNL susține continuarea măsurilor de consolidare fiscală promovate în perioada Guvernului condus de Ilie Bolojan, în timp ce social-democrații cer o schimbare de direcție economică și măsuri care să nu transfere povara ajustărilor asupra unor categorii precum pensionarii, mamele și copiii.
PSD pune condiții pentru susținerea Guvernului
Discuția dintre Niculescu și PNL are loc după întâlnirea cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a transmis că partidul este dispus să participe la construirea unei soluții politice, însă numai dacă sunt îndeplinite două condiții principale.
Prima este o reconfigurare economică majoră, iar a doua este formarea unei majorități parlamentare asumate, nu a unei formule de conjunctură.
PSD nu exclude nici varianta unui acord parlamentar care să ofere stabilitate până în 2028, fără ca partidul să intre neapărat la guvernare.
Liberalii așteaptă să vadă condițiile PSD
PNL nu a anunțat încă o decizie finală privind susținerea noului Guvern. Liberalii au transmis că vor analiza configurația Executivului și condițiile formulate de celelalte partide înainte de a stabili dacă susțin formula propusă de Luca Niculescu.
În acest context, întâlnirea cu PNL reprezintă o etapă importantă în negocierile pentru formarea viitorului Executiv. Premierul desemnat trebuie să găsească o formulă care să poată obține majoritatea necesară în Parlament, în condițiile în care pozițiile PSD și PNL privind direcția economică nu sunt, în acest moment, identice.
Negocierile continuă, iar deciziile partidelor din următoarele ore vor fi esențiale pentru stabilirea formulei noului Guvern și a sprijinului parlamentar de care acesta va dispune.