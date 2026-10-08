Luca Niculescu, față în față cu Bolojan, la negocierile pentru formarea Guvernului. Ce pretenții au liberalii VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 14:28

Premierul desemnat Luca Niculescu se întâlnește joi la prânz cu liderii PNL, la scurt timp după discuțiile purtate cu reprezentanții PSD. Întâlnirea are loc în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, iar Niculescu încearcă să obțină sprijinul liberalilor pentru votul de învestitură din Parlament.

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