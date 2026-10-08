Luca Niculescu, după întâlnirea cu PNL: „Avem termene care vin rapid. Trebuie să facem rapid o rectificare bugetară”

Premierul desemnat Luca Niculescu a avut joi discuții cu reprezentanții Partidului Național Liberal în cadrul consultărilor pentru formarea viitorului Guvern. La finalul întâlnirii, Niculescu a vorbit despre necesitatea instalării rapide a unui Executiv cu puteri depline, despre rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, consolidarea fiscală și securitatea României.
Premierul desemnat a transmis că le-a mulțumit liberalilor pentru sprijinul acordat procesului de aderare a României la OCDE, subliniind că acest obiectiv a fost rezultatul unui efort comun al clasei politice și al instituțiilor statului.
Niculescu: „Discuții serioase cu reprezentanții PNL”
„Discuții serioase cu reprezentanții Partidului Național Liberal. Vreau să spun că le-am mulțumit pentru felul în care au sprijinit procesul de aderare a României la OCDE, așa cum am făcut-o și cu cei de la Partidul Social Democrat în această dimineață, pentru că, după cum vă spuneam, a fost un efort comun al întregii clase politice și al tuturor instituțiilor din România”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul desemnat a explicat că una dintre temele centrale ale discuției a fost necesitatea formării rapide a unui Guvern care să aibă puteri depline și care să beneficieze de sprijin parlamentar.
„Avem termene care vin rapid”
Luca Niculescu a insistat asupra calendarului strâns pe care viitorul Executiv îl va avea de respectat.
„Am spus de ce este important să avem un guvern cu puteri depline, cât mai rapid, sprijinit de o majoritate parlamentară care să fie cât mai solidă. Avem termene care vin rapid, peste noi”, a afirmat premierul desemnat.
Printre primele obiective se află rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor.
„Trebuie să facem rapid o rectificare bugetară, apoi este nevoie de creionarea unui buget până la finalul acestui an, creionarea unui buget pentru 2027”, a spus Niculescu.
Consolidarea fiscală și angajamentele României
Un alt subiect abordat în discuțiile cu liberalii a fost consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor asumate de România.
„Am vorbit, de asemenea, despre consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se scrie în acest cadru pe care România l-a discutat”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul desemnat a subliniat astfel că eventualele măsuri de relaxare fiscală trebuie integrate în cadrul angajamentelor asumate de România.
Securitatea României, pe agenda discuțiilor
Pe agenda întâlnirii cu PNL s-a aflat și situația de securitate, în contextul războiului de la granița României.
„Am vorbit, evident, și despre securitatea României într-o perioadă pe care o cunoașteți foarte bine, în care avem război la graniță și, în mare, cam acestea au fost discuțiile”, a spus Niculescu.
Întâlnirea cu liberalii face parte din seria de consultări purtate de premierul desemnat cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare. Joi, Niculescu a avut discuții și cu PSD, iar ulterior urma să se întâlnească și cu reprezentanții UDMR.