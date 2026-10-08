Luca Niculescu, după întâlnirea cu PNL: „Avem termene care vin rapid. Trebuie să facem rapid o rectificare bugetară”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 15:12

Premierul desemnat Luca Niculescu a avut joi discuții cu reprezentanții Partidului Național Liberal în cadrul consultărilor pentru formarea viitorului Guvern. La finalul întâlnirii, Niculescu a vorbit despre necesitatea instalării rapide a unui Executiv cu puteri depline, despre rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, consolidarea fiscală și securitatea României.

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