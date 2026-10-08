Luca Niculescu, după discuțiile cu PSD, PNL și UDMR: „Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă”

Luca Niculescu anunță că a discutat cu liderii PSD, PNL și UDMR despre viitorul program de guvernare și despre soluțiile pentru deblocarea crizei politice și economice. Potrivit mesajului său, consultările se află într-o primă etapă, iar luni vor continua cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.
Discuțiile cu reprezentanții celor trei partide au vizat sănătatea, agricultura, administrația locală și inegalitățile sociale din România. Niculescu a descris întâlnirile drept „bune și foarte concrete” și a afirmat că a găsit deschidere pentru identificarea unei formule de guvernare responsabile.
„Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare”, a transmis Luca Niculescu.
Luca Niculescu: „Deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică”
În mesajul său, Niculescu a subliniat că participanții la consultări și-au exprimat disponibilitatea de a căuta o soluție pentru depășirea blocajului politic și economic.
„Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă”, a precizat el.
Niculescu a arătat că discuțiile sunt încă la început și că întâlnirile i-au permis să cunoască pozițiile PSD, PNL și UDMR privind viitorul program de guvernare.
PSD, PNL și UDMR, de acord cu respectarea angajamentelor fiscal-economice
Un punct comun identificat în cadrul consultărilor este, potrivit lui Luca Niculescu, acordul celor trei partide asupra respectării coordonatelor fiscal-economice asumate de România.
„Am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”, a afirmat acesta.
În ceea ce privește elaborarea programului de guvernare, Niculescu a explicat că obiectivul său și al colegilor cu care lucrează este să armonizeze propunerile discutate.
„Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum”, a transmis el.
Consultările cu USR și celelalte grupuri parlamentare continuă luni
Următoarea etapă a discuțiilor este programată pentru luni, când vor avea loc consultări cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.
„Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România”, a mai declarat Luca Niculescu.