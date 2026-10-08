Luca Niculescu, după discuțiile cu PSD, PNL și UDMR: „Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 20:53

Luca Niculescu anunță că a discutat cu liderii PSD, PNL și UDMR despre viitorul program de guvernare și despre soluțiile pentru deblocarea crizei politice și economice. Potrivit mesajului său, consultările se află într-o primă etapă, iar luni vor continua cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.

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