"Eu am tresarit la o masura anuntata de dl Nazare, si anume ca coletele extracomunitare de la 150 de euro vor fi taxate cu 25 de lei. Fiecare colet. (Bani - n.r.) pe care ii ia statul.

M-am dus odata la Posta sa iau un colet din asta. Nu stie nici Nazare, nici Bolojan, nici Nciusor Dan. Nu stiu, lor le aduce de la Paris pachete prin posta diplomatica...

Chinezii au creat o inbdustrie a lucrurilor utile, ieftine si, mai ales, gasesti orice.

Auzi ce cum motiveaza nenea asta, Nazare asta. Zice: in felul acesta vom dezvolta industria autohtona. Zau, ma? Care, ma, indusrie autohtona? Ce produce Romania sa concureze? Nimic. Produce emailuri, imagine, consultanta politica si cumetrii. Eu cred ca aceasta masura loveste tot pe cetatean. Inca un moment in care cetateanului i se mai ia o bucata de piele in cadrul acestei exploatari fanariote", a dececlarat Ion Cristoiu.