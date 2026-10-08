Ilie Bolojan, înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu: ”Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis joi, înaintea întâlnirii de la sediul PNL cu Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru, că țara are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline. Liderul PNL a subliniat că prioritatea viitorului Executiv trebuie să fie menținerea disciplinei bugetare, controlul cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor, în contextul creșterii datoriei publice și a costurilor de împrumut.
”Noul guvern și nevoile reale ale țării”
”Astăzi ne vom întâlni la sediul PNL cu domnul Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.
Liderul PNL a subliniat că ”avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgențele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare:
• să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară;
• să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an;
• să pregătească bugetul pentru anul viitor”.
Ilie Bolojan: ”Menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare”
Mai mult, liderul liberal a menționat că, dincolo de urgențele imediate, menținerea disciplinei bugetare, controlul cheltuielilor și păstrarea echilibrului bugetar vor rămâne principalele provocări.
”Dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare.
Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă”, a mai spus acesta.
Potrivit lui, există riscul ca ”împrumuturile din perioadele trecute și dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului”.
”Situația este complicată de creșterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de efectele căderii guvernului, ale declarațiilor populiste ale PSD și ale prelungirii instabilității politice.
Creșterea primei de risc pentru țara noastră reflectă preocuparea creditorilor față de lipsa de stabilitate și responsabilitate fiscală într-un context politic incert.
Am recâștigat anul trecut încrederea piețelor, ceea ce ne-a permis să obținem reducerea dobânzilor. Riscăm să pierdem însă acest câștig dacă nu păstrăm linia responsabilității.
Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual, bani pe care nu îi mai putem folosi pentru investiții, sănătate sau educație”, a transmis acesta.
Totodată, șeful Executivului a precizat că ”țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem. Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm”.
Ilie Bolojan: ”Cheltuielile statului nu trebuie să crească”
De asemenea, Ilie Bolojan i-a catalogat pe cei care vorbesc despre „austeritate sălbatică” drept iresponsabili.
”Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat.
Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare”, a conchis acesta.