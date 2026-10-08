Ilie Bolojan, înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu: ”Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 oct. 2026, 11:33

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis joi, înaintea întâlnirii de la sediul PNL cu Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru, că țara are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline. Liderul PNL a subliniat că prioritatea viitorului Executiv trebuie să fie menținerea disciplinei bugetare, controlul cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul viitor, în contextul creșterii datoriei publice și a costurilor de împrumut.

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