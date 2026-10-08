Grindeanu pune condiții pentru Guvernul Niculescu: „PSD nu susține orice soluție”

Publicat 8 oct. 2026, 12:42 Actualizat 8 oct. 2026, 13:47

PSD ține Guvernul Niculescu în suspans. Sorin Grindeanu spune că social-democrații nu vor susține orice formulă de guvernare și cer atât o schimbare majoră de direcție economiă, cât și o majoritate parlamentară asumată. Decizia finală va veni după ce premierul desemnat va prezenta formula Executivului, iar conducerea PSD se va reuni pentru a stabili poziția partidului.

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