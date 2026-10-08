Grindeanu pune condiții pentru Guvernul Niculescu: „PSD nu susține orice soluție”
Sorin Grindeanu (Inquam Photos/George Călin)
PSD ține Guvernul Niculescu în suspans. Sorin Grindeanu spune că social-democrații nu vor susține orice formulă de guvernare și cer atât o schimbare majoră de direcție economiă, cât și o majoritate parlamentară asumată. Decizia finală va veni după ce premierul desemnat va prezenta formula Executivului, iar conducerea PSD se va reuni pentru a stabili poziția partidului.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că social-democrații sunt dispuși să participe la construirea unei soluții politice, însă nu cu orice preț. După discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, liderul PSD spune că partidul condiționează orice formă de sprijin de o schimbare majoră a direcției economice și de existența unei majorități parlamentare asumate. În lipsa acestor condiții, PSD ar putea vota împotriva noului Guvern.
Grindeanu: „Ne dorim o reconfigurare economică majoră”
Sorin Grindeanu a declarat că discuțiile cu Luca Niculescu au fost constructive și s-au concentrat pe două componente esențiale: programul economic și formula politică a viitorului Executiv.
„Din start, aceste discuții s-au axat pe componenta economică și politică. Noi am anunțat ceea ce ne dorim: schimbarea direcției economice. Este condiția PSD pentru orice sprijin”, a transmis liderul social-democrat.
Grindeanu susține că PSD își dorește o „reconfigurare economică majoră”, prin măsuri care, în viziunea partidului, să schimbe actuala abordare și să evite ca povara ajustărilor să fie transferată asupra populației.
PSD vrea măsuri pentru pensionari, mame și copii
Liderul PSD a precizat că specialiștii partidului au pregătit propuneri pentru programul de guvernare și că, în cadrul discuțiilor cu premierul desemnat, au fost analizate măsuri concrete pentru relansarea economiei.
„Am discutat despre elemente concrete legate de relansarea economiei, astfel încât chinurile ajustărilor economice să nu mai fie suportate de pensionari, mame, copii”, a declarat Grindeanu.
Potrivit acestuia, Luca Niculescu a dat asigurări că o parte dintre ideile considerate esențiale de PSD se vor regăsi în programul viitorului Guvern.
A doua condiție: o majoritate parlamentară asumată
Pe lângă schimbarea direcției economice, PSD cere și o formulă politică stabilă. Grindeanu spune că partidul nu este interesat de o majoritate creată strict pentru învestirea Guvernului, ci de una asumată de partidele care vor susține Executivul.
„Nu ne interesează funcțiile”, a afirmat liderul PSD, făcând apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică în cazul în care își doresc participarea PSD la guvernare.
Grindeanu avertizează că, dacă social-democrații nu se vor regăsi în proiectul politic și nu va exista o asumare clară a majorității, PSD ar putea spune „NU” demersului de formare a noului Guvern.
PSD respinge o majoritate de conjunctură
Pentru liderul PSD, miza negocierilor este mai degrabă legată de stabilitatea politică și economică decât de împărțirea funcțiilor în viitorul Executiv.
Grindeanu respinge ideea unei majorități formate punctual doar pentru obținerea celor 233 de voturi necesare în Parlament.
„Se pot găsi de conjunctură în Parlament 233 de voturi care să ducă la trecerea unui Guvern. Asta nu este o soluție pe care Partidul Social Democrat să o susțină”, a explicat acesta.
În aceste condiții, PSD spune că este dispus să fie parte a soluției, dar numai dacă sunt îndeplinite cele două criterii anunțate: schimbarea direcției economice și existența unei majorități politice asumate.
Grindeanu exclude varianta unui Guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu respinge și scenariul unui Guvern tehnocrat.
„Ori Guvern politic, ori Guvern tehnocrat. Nu susținem Guvern tehnocrat. Mi se pare un Guvern slab, nu poate atinge termenele. E nevoie de o rectificare și un buget”, a afirmat liderul PSD.
Grindeanu a invocat și experiența Guvernului condus de Dacian Cioloș, susținând că un Executiv tehnocrat ar putea întâmpina dificultăți în adoptarea bugetului și în obținerea sprijinului parlamentar necesar pentru măsurile importante.
PSD ia în calcul un acord parlamentar până în 2028
Social-democrații nu exclud însă o formulă în care partidul să nu intre direct la guvernare, dar să susțină Executivul în Parlament în baza unui acord politic.
Grindeanu spune că un astfel de acord, inclusiv pentru perioada până în 2028, ar putea oferi stabilitate și credibilitate în ceea ce privește bugetul, angajamentele financiare, reformele și politicile publice.
„Poate să existe varianta legată de acorduri parlamentare, o susținere până în 2028, să avem credibilitate pe tot ce înseamnă demersuri, fie legate de buget, de angajamentele financiare sau de politici publice necesare de reformă în România”, a declarat liderul PSD.
Ce spune Grindeanu despre Luca Niculescu
Liderul PSD a fost întrebat și despre relația dintre premierul desemnat și președintele României.
Grindeanu a spus că îl cunoaște pe Luca Niculescu de mai mult timp, inclusiv din perioada în care România a deschis dosarul pentru aderarea la OCDE.
„Nu știu dacă e omul președintelui, știu sigur că a fost alegerea președintelui”, a afirmat liderul social-democrat.
În ceea ce privește măsurile promovate de Guvernul Bolojan, Grindeanu spune că există în continuare deschidere pentru discuții, iar echipele tehnice pot continua negocierile dacă celelalte partide sunt dispuse să meargă mai departe pe direcția discutată.
Astfel, PSD nu închide ușa negocierilor, dar condiționează sprijinul pentru Guvernul Niculescu de două elemente pe care Sorin Grindeanu le consideră esențiale: schimbarea direcției economice și formarea unei majorități parlamentare asumate. În lipsa acestora, votul PSD pentru noul Executiv nu este garantat.
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