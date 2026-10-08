Generalul SIE dezvăluie unde a mers Simion între cele două tururi la prezidențiale: „Îl are pe Coldea în spate”
Generalul Nicolae Iană a făcut, într-un interviu realizat de jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru, o serie de afirmații despre presupuse relații între George Simion, omul de afaceri Fănel Bogos și Florin Burculescu, în contextul discuției despre dosarul Vanbet de la DNA Iași. Iană a vorbit despre întâlniri, sprijin cu produse alimentare pentru evenimente și un presupus reproș pe care Bogos i l-ar fi adresat lui Burculescu în perioada arestului preventiv.
Alessia Păcuraru: Domnule general, în acest context vreau să facem un upgrade la toate discuțiile pe care le-am avut, la interviurile pe care deja le-am difuzat, în special legat de un dosar pe care îl știți foarte bine, dosarul DNA Iași, dosarul Vanbet, în care este implicat omul de afaceri Fanel Bogos, cât și multe alte persoane controversate sau politicieni. La momentul în care am făcut interviul, mi-ați spus despre implicarea unor politicieni, inclusiv despre implicarea lui George Simion, un nume care apare în dosarul procurorilor, de care dumneavoastră mi-ați menționat în acest interviu. La momentul respectiv, domnule general, vreau să vă spun că l-am întrebat pe George Simion de acest lucru, pentru că sunt un jurnalist destul de insistent și nu m-a lămurit care ar fi implicarea lui în acest dosar, însă văd că acum va fi și audiat. Ce puteți să îmi spuneți, din ceea ce cunoașteți dumneavoastră din dosar, că ați fost inclusiv chemat, ce știți despre acest dosar și mai ales despre implicarea lui George Simion în dosarul DNA Iași?
Generalul Nicolae Iană: Spre sfârșitul lunii august 2025, pe 23 septembrie 2025, domnul Florin Burculescu Aurelian îl atenționează pe Bogos Fănel, atenție că Ponea Mihai de la Vaslui dorește ca până în ianuarie 2026 să fie la pușcărie. Burculescu, după aceea, împreună cu George Simion și cu Radu Timiș Junior, au avut o discuție în biroul lui domnul Bogos pe programul Pod de gospodărie pe România, al firmei Vanbet de la Vaslui al lui Fanel Bogos. Iar cu această ocazie Burculescu îl atenționează: Florine, Vanbet-ul este pus pe lista neagră, dispare în maxim un an. Tot ce scrie pe documente și pe ștampila Vanbet nu va mai fi primit în conturi. Știi cine este în spatele acestor jocuri? Am să spun eu. Asta i-o spune Burculescu în prezența lui George Simion și a lui Radu Timiș, că voiau să-i cumpere. Domnul Simion a vorbit clar cu domnul Hanț, de câteva ori, să-l sprijine, să obțină voturi de filiera vieneză.
„Simion a fost la Viena între cele două tururi la prezidențiale”
Alessia Păcuraru: Și dumneavoastră vreți să îmi spuneți că între cele două tururi de la prezidențiale, o perioadă extrem de importantă în care George Simion s-a calificat în finala prezidențială din 2025, acesta s-a dus la Constantin Hanț la Viena?
Generalul Nicolae Iană: Da. La Viena, dispărut, în care toată lumea nu știa, în loc să facă contestație, sau să facă alte probleme, el a plecat la Viena.
Alessia Păcuraru: Vreau să îmi spuneți care este legătura dintre George Simion și Florin Burculescu Aurelian, proprietar de brand Țara Mea? Ce știți despre acest lucru?
Generalul Nicolae Iană: Din documente rezultă clar că domnul Burculescu se prezintă ca un amic apropiat de Bogos și ca atare să promoveze interesele lui Simion și să-l pună acolo, fie pentru sponsorizări, fie pentru cooperare.
Afirmații despre produse alimentare oferite pentru evenimente
Alessia Păcuraru: Că domnul Fănel Bogos ar fi fost sfătuit să facă donații cu ouă, carne, alimente, nu numai în campaniile electorale, căci să ne amintim și de campaniile privind inundațiile de la Galați și de la Broșteni.
Generalul Nicolae Iană: Pot să vă spun ce știu singur, și ce am văzut cu ochii mei, pot să vă spun că toate reuniunile pe care le avea partidul, Simion cerea să primească pui, pulpe, ouă și alte minuni. Și întotdeauna domnul Bogos le-a recunoscut oficial și pe interior și pe toate, n-a ezitat la nimeni. Nu a cerut oficial nimic în contrapartidă. La un moment dat chiar a făcut sandvișuri din produsele lui, a făcut sandvișuri, care să fie date la participanți, inclusiv la Galați, când a fost Becali.
Alessia Păcuraru: Domnule general, eu în momentul acestor evenimente, inclusiv la Galați, la Suceava, am fost prezentă în mijlocul evenimentelor, inclusiv alături de Partidul AUR, am fost lângă George Simion. Vreți să îmi spuneți că acele alimente, ouă, carne, toate alimentele și produsele care veneau, erau o parte inclusiv și de la Fănel Bogos?
Generalul Nicolae Iană: Și de la Fanel Bogos, dar mai cerea și la alții.
Reproșul pe care Bogos i l-ar fi transmis lui Burculescu
Alessia Păcuraru: Domnule general, în acest context, ce puteți să îmi spuneți despre apelurile pe care le dădea Fanel Bogos din pușcărie, în momentul în care era arestat preventiv?
Generalul Nicolae Iană: La un moment dat, de pe unul din telefone când l-a sunat pe domnul Burculescu, i-a reproșat: Bă, mi l-ai adus pe Simion și Simion efectiv m-a trădat. El a fost cel care a lucrat împotriva mea și m-a trădat. Am înțeles, uite unde am ajuns după ce am crezut în el.
„George Simion îl are în spate pe Florian Coldea”
Alessia Păcuraru: Credeți că în spatele acestor curente politice, în spatele acestor proiecte politice, chiar și în spatele domnului George Simion, există alte persoane cu interese la nivel înalt, inclusiv persoane din zona serviciilor, aici vorbind despre Florian Coldea?
Generalul Nicolae Iană: Chiar domnul Simion asculta, la momentul când Coldea era pe scaune, Simion era unul dintre oamenii docili. Și dacă nu cumva a și rămas.
Alessia Păcuraru: Adică vreți să îmi spuneți că George Simion are legături cu Florian Coldea încă de acum foarte mulți ani?
Generalul Nicolae Iană: Păi în momentul în care a dispărut Vadim, trebuia un partid care să țină un echilibru între UDMR și restul. Și atunci a apărut acest partid AUR, pe care l-a numit AUR, care trebuia să aibă pe ideea suveranistă.
„Foarte mulți foști rezerviști ai lui Coldea au devenit oameni de bază și sunt acum șefi de filiale în AUR”
Alessia Păcuraru: Adică pe lângă proiectul politic USR, care tot s-a vehiculat că l-ar fi avut pe Florian Coldea în spate, inclusiv George Simion îl are pe Florian Coldea în spate?
Generalul Nicolae Iană: Da. Foarte mulți foști rezerviști ai lui Coldea au devenit oameni de bază și sunt acum șefi de filiale.
Alessia Păcuraru: Oameni de bază pentru George Simion vreți să îmi spuneți?
Generalul Nicolae Iană: Da, șefi de filiale ai AUR-ului.
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