Generalul SIE dezvăluie unde a mers Simion între cele două tururi la prezidențiale: „Îl are pe Coldea în spate”

Publicat 8 oct. 2026, 23:22 Sursă Realitatea PLUS

Generalul Nicolae Iană a făcut, într-un interviu realizat de jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru, o serie de afirmații despre presupuse relații între George Simion, omul de afaceri Fănel Bogos și Florin Burculescu, în contextul discuției despre dosarul Vanbet de la DNA Iași. Iană a vorbit despre întâlniri, sprijin cu produse alimentare pentru evenimente și un presupus reproș pe care Bogos i l-ar fi adresat lui Burculescu în perioada arestului preventiv.

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