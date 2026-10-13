Fritz abandonează corabia Bolojan, în cazul Guvernului Niculescu: „Avem abordări diferite”

Publicat 13 oct. 2026, 17:15 Sursă Realitatea PLUS

Liderul USR, Dominic Fritz, își exprimă rezervele cu privire la stabilitatea viitorului Guvern condus de Luca Niculescu, avertizând că nici măcar primele șase luni de mandat nu sunt garantate în actualul context parlamentar. În paralel, PNL analizează un posibil acord politic prin care liberalii ar susține anumite măsuri ale Executivului și s-ar angaja să nu voteze o moțiune de cenzură în primele șase luni, fără a participa direct la guvernare.

Distribuie articolul