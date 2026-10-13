Fritz abandonează corabia Bolojan, în cazul Guvernului Niculescu: „Avem abordări diferite”
Prietenia dintre Fritz și Bolojan, aproape de sfârșit. Foto/Inquam
Liderul USR, Dominic Fritz, își exprimă rezervele cu privire la stabilitatea viitorului Guvern condus de Luca Niculescu, avertizând că nici măcar primele șase luni de mandat nu sunt garantate în actualul context parlamentar. În paralel, PNL analizează un posibil acord politic prin care liberalii ar susține anumite măsuri ale Executivului și s-ar angaja să nu voteze o moțiune de cenzură în primele șase luni, fără a participa direct la guvernare.
Liderul USR, Dominic Fritz, avertizează că viitorul Guvern condus de Luca Niculescu riscă să nu aibă stabilitatea necesară pentru a rezista nici măcar șase luni. Acesta a criticat posibilitatea formării unui Executiv fără o majoritate parlamentară clară și a acuzat PSD că încearcă să păstreze influența asupra guvernării fără să își asume integral responsabilitatea politică. În timp ce USR continuă să susțină organizarea alegerilor anticipate, PNL analizează un acord prin care ar putea sprijini anumite măsuri ale viitorului Cabinet, fără să intre la guvernare.
Dominic Fritz: Șase luni reprezintă scenariul optimist pentru Guvernul Niculescu
Dominic Fritz s-a arătat sceptic în privința capacității viitorului Executiv de a asigura stabilitate și predictibilitate, în condițiile în care nu este clar pe ce majoritate parlamentară se va putea baza.
Liderul USR susține că partidul său nu poate sprijini un Guvern din care ar face parte miniștri PSD, dacă nu există garanții privind susținerea parlamentară și direcția politicilor economice.
„Cred că șase luni sunt varianta optimistă, să fiu sincer”, a declarat Dominic Fritz la Digi24, referindu-se la durata de funcționare a viitorului Cabinet.
Acesta a explicat că lipsa unei majorități asumate ar putea genera conflicte între Guvern și grupurile parlamentare care îl susțin doar punctual. În opinia sa, un Executiv care încearcă să impună măsuri economice și reforme fără sprijin parlamentar predictibil nu poate garanta stabilitatea de care România are nevoie.
Fritz a invocat inclusiv posibilitatea ca Guvernul să urmărească reducerea deficitului bugetar, în timp ce o majoritate parlamentară diferită ar susține măsuri de cheltuieli promovate de PSD.
De ce refuză USR să susțină viitorul Executiv
Președintele USR a afirmat că formațiunea sa nu vede, în acest moment, o formulă prin care să poată susține un Guvern în care ar intra reprezentanți ai PSD, fără ca acesta să aibă o majoritate parlamentară clar definită.
„Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise și, tocmai de aceea, momentan nu vedem o posibilitate să susținem un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștri PSD”, a declarat liderul USR.
Acesta a subliniat că problema nu ține doar de componența politică a Cabinetului, ci și de capacitatea acestuia de a aplica politici coerente și de a obține sprijin pentru deciziile importante.
Dominic Fritz a criticat și varianta unui Guvern format din tehnocrați și reprezentanți politici, susținând că prezența unor miniștri fără carnet de partid nu garantează independența Executivului.
În opinia sa, orice premier și orice ministru depind de raporturile de putere din Parlament, unde majoritățile pot influența sau bloca deciziile Guvernului.
Fritz acuză PSD că vrea să fie și la guvernare, și în opoziție
Liderul USR a criticat strategia politică atribuită PSD, afirmând că social-democrații ar încerca să păstreze influența asupra deciziilor guvernamentale, fără să își asume pe deplin responsabilitatea pentru acestea.
„Eu nu mai înțeleg dacă PSD își dorește să facă opoziție sau guvernare”, a declarat Dominic Fritz.
Acesta a susținut că experiența precedentei coaliții arată, în opinia sa, dificultatea de a menține o direcție comună atunci când un partid participă la guvernare, dar critică în același timp deciziile Executivului.
Referindu-se la posibilitatea unui Cabinet condus de Luca Niculescu, cu miniștri tehnocrați și reprezentanți ai PSD, Fritz a apreciat că influența social-democraților ar rămâne determinantă, chiar dacă nu toate persoanele din Guvern ar avea apartenență politică.
Declarațiile reprezintă poziția liderului USR în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv.
USR insistă pentru alegeri anticipate, în timp ce Nicușor Dan nu ia în calcul această variantă
Dominic Fritz a confirmat că USR și președintele Nicușor Dan au evaluări diferite privind soluțiile pentru depășirea crizei politice.
Formațiunea condusă de Fritz susține că actuala configurație parlamentară nu oferă premisele unei guvernări stabile și consideră că alegerile anticipate ar permite alegătorilor să decidă din nou asupra reprezentării politice.
„Noi, cei din USR, credem că cetățenii s-au săturat de acest haos cauzat de PSD și AUR și merită să primească, măcar într-un moment de vot, din nou o bucată din putere, din suveranitate”, a afirmat liderul USR.
Acesta a avertizat că eventualele înțelegeri construite pe actuala structură parlamentară ar putea prelungi conflictele politice.
Totuși, organizarea alegerilor anticipate nu depinde doar de voința unui partid. Procedura este condiționată de prevederile Constituției, inclusiv de respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură și de îndeplinirea celorlalte condiții pentru dizolvarea Parlamentului.
PNL negociază un acord cu Luca Niculescu pentru primele șase luni
În timp ce USR își exprimă rezervele față de viitorul Guvern, PNL analizează o formulă de colaborare cu premierul desemnat Luca Niculescu.
Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, liberalii ar putea semna un acord politic bilateral care să stabilească în ce condiții vor susține anumite măsuri ale viitorului Executiv.
Înțelegerea nu ar presupune intrarea PNL la guvernare. Partidul ar rămâne în opoziție, dar ar putea sprijini inițiative considerate necesare pentru stabilitatea economică și financiară a României.
„Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a transmis Ilie Bolojan.
Printre condițiile avute în vedere se numără respectarea țintei de deficit bugetar, menținerea disciplinei fiscale, protejarea investițiilor, utilizarea responsabilă a banilor publici și respectarea angajamentelor europene ale României.
Liberalii au anunțat că sunt dispuși să susțină și bugetul de stat pentru 2027, dacă acesta va fi construit pe estimări realiste privind veniturile și cheltuielile.
PNL promite că nu va vota o moțiune de cenzură timp de șase luni
Unul dintre punctele centrale ale acordului analizat de liberali vizează susținerea parlamentară a viitorului Cabinet.
PNL ar urma să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu în primele șase luni, atât timp cât sunt respectate condițiile convenite.
În schimb, liberalii nu solicită ministere sau funcții guvernamentale și își păstrează dreptul de a critica public deciziile cu care nu sunt de acord.
„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor”, a precizat Ilie Bolojan.
Liderul liberalilor a subliniat că partidul va continua să se comporte ca o formațiune de opoziție, dar va susține măsurile pe care le consideră necesare pentru România.
Două strategii diferite pentru depășirea crizei politice
Pozițiile exprimate de Dominic Fritz și Ilie Bolojan evidențiază două abordări diferite în privința viitorului Guvern.
USR pune accent pe lipsa unei majorități parlamentare clare și susține că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic. PNL analizează, în schimb, posibilitatea de a sprijini condiționat viitorul Executiv, fără să participe direct la guvernare.
În perioada următoare, negocierile politice, componența Cabinetului și susținerea de care acesta va beneficia în Parlament vor fi decisive pentru stabilirea direcției guvernării.
Deocamdată, Dominic Fritz rămâne sceptic în privința duratei mandatului și avertizează că, în lipsa unei majorități asumate, nici măcar șase luni de stabilitate nu sunt garantate.
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